因為肯定，所以支持! 萊爾富用愛打造伯立歐家園

為了幫助身心障礙者打造家園，萊爾富推出選用耶加雪菲咖啡豆烘焙出的伯立歐咖啡 (39元/杯，中杯冰/熱美式咖啡)。11月3日起至11月30日，凡購買一杯伯立歐咖啡，萊爾富將捐3元至伯立歐家園。

伯立歐家園是由喜樂小兒麻痺關懷協會成立的愛加倍庇護工場，提供身障年長者長照服務的住宿機構與身心障礙者在地就業的機會，從印刷、手工皂、咖啡等，他們的產品及服務受到各界的信任與消費者的肯定。近年來，隨著咖啡文化發展成熟，伯立歐積極培訓員工咖啡相關專業能力，從挑豆、選豆、烘焙至考取國際SCA專業認證的烘焙證照，得以讓伯立歐咖啡商品順利推出。

伯立歐咖啡使用手工嚴選的耶加雪菲咖啡豆，其來自於衣索比亞最高的咖啡產區之一，海拔1700~2100米，是單品豆的首選，經過伯立歐家園員工手工挑豆、烘焙、評比檢測等，才完成這充滿愛的好咖啡，因此每一筆訂單對他們來說都是支持，可以讓伯立歐家園永續經營，提供多元化的長照服務，讓身心障礙者穩定就業，並有尊嚴的安享晚年。

台灣在地企業萊爾富一直以來對於落實企業社會責任不遺餘力，高度關注社會公益議題，得知伯立歐永續家園計畫，第一期工程款需自籌8,500萬，目前僅籌得2,400萬，尚待社會大眾募集基金，即迅速決定伯立歐咖啡計畫，肯定他們努力的同時，望藉由自身通路的力量，讓更多咖啡愛好者一起品嘗到伯立歐的好咖啡，分享他們努力的成果，也讓伯立歐永續家園夢想早日實現。

伯立歐咖啡是由員工手工挑豆、擁有SCA國際咖啡烘焙師證照員工烘焙而成。 圖／萊爾富提供

萊爾富與伯立歐家園合作，11/3日推出選用耶加雪菲咖啡豆烘焙而出的伯立歐咖啡。(中杯冰/熱美式，每杯39元) 圖／萊爾富提供