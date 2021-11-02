弘道「全國世代家庭孝親表揚」 唐從聖一家獲獎

弘道老人福利基金會今年第5度攜手瓦城泰統慈善基金會舉辦第27屆「全國世代家庭孝親表揚」，由評審團選出100戶孝親家庭，包括世代同堂獎、溫暖貼心獎、嶄新實踐獎，以及「年度十大孝親家庭─瓦城孝親獎」等。

今年得獎家庭之一的唐胡菊雲奶奶家庭，榮獲第27屆「全國世代家庭孝親表揚」的「溫暖貼心獎」與「年度十大孝親家庭─瓦城孝親獎」，家中老么是知名藝人唐從聖。唐從聖與3位兄姊，20年來為了就近照顧現在已離世的父親，與患有輕度失智症達10年之久的媽媽，兄弟姊妹住進同一個社區，他說，自己很幸運有兄弟姊妹能彼此分工照顧媽媽，過去父母給他們無條件的愛，現在很珍惜與媽媽的相處時光。

為了留住輕度失智媽媽的記憶，維持媽媽身體功能延緩老化速度，家人多元方法盡出。「餐桌氣球兵乓球」，是唐從聖的兩名女兒最喜歡和奶奶玩的遊戲之一，小女兒莎莎開心地說，有次大家就把餐桌清空變成桌球桌，把氣球當作乒乓球，簡單揮拍就可以讓奶奶動眼、動腦、動手做運動，奶奶也玩得很開心。球拍一來一回間，更累積世代共同快樂的回憶。

「鸚鵡陪伴」更是意外的助攻神隊友。唐從聖說，教鸚鵡說話後，媽媽真的把鸚鵡當成另一個孫子，出門時會跟他說等一下就回來，看電視時鸚鵡一直叫會叫牠閉嘴，沒想到一次慶生大家唱生日快樂歌時，鸚鵡也嫌吵的說閉嘴，逗得全家大笑，更有趣的是鸚鵡還會像小狗、小貓一樣，在家裡跟著媽媽走來走去。

此外，唐從聖與兄姊用心安排媽媽重回台南生活時的老照片地點與拍照，比如重回60年前媽媽拍婚紗的火車站，拍下一樣動作的照片，而早年接受日本教育的媽媽想去日本玩，全家人也陪伴媽媽一起到飛到沖繩，讓媽媽瞬間回到幼時時光。

高齡88歲的陶素珍奶奶家庭，則是另一戶榮獲「溫暖貼心獎」與「年度十大孝親家庭─瓦城孝親獎」的家庭。育有8名子女的陶素珍奶奶，為了讓子女們放心上班，11位孫子女的嬰幼兒階段都是由她照顧，因此兒孫們都與奶奶感情深厚。

外孫女黃郁雯形容外婆就像魔術師，手藝精湛的變出多種安徽老家的麵食，滿足全家人的味蕾。素珍奶奶好手藝也有遺傳到女兒們身上，現在只要假日家中就成了烹飪教室。七年前，素珍奶奶的先生過世，孩子們更開始許願請擅長縫紉的媽媽為他們縫補襪子、做小包包，甚至是衣服上的裝飾小花。外孫女黃郁雯笑著說她結婚時，還收到外婆親手做的枕頭套作為新婚禮物，每次看到就會想到外婆滿滿的心意。

此外，在擔任幼稚園老師退休的女兒帶領下，家中不分男女、兒孫還會一起跟著鋼琴伴奏下和媽媽、奶奶一起唱歌，甚至還有搭配的口號、動作，每次出遊，全家人更會集體穿上有Dress Code的「全家服」，如線條、鄉村或白色款等等，展現家族的齊心與活力。