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血管性失智症治療新契機 台灣團隊成果登上國際期刊

中央社 / 台北2日電

目前失智症難以有效治療，台大、中研院研究團隊成功利用微能量超音波，找到刺激神經再生的機轉，有望開啟血管性失智症新的治療方式，研究成果領先全球，登上國際期刊eLife。

台大醫學工程所教授王兆麟表示，全球失智症治療市場規模高於100億美元，並以複合成長率10%成長中。市場目前還沒有把超音波用在治療失智症的產品，團隊研發領先業界3到5年，預計在3年內完成專利布局、動物實驗以及人體臨床試驗驗證療效等。

科技部今天舉行研究成果記者會，在科技部「台灣腦科技發展及國際躍升計畫」支持下，王兆麟、中研院生物醫學科學研究所副所長陳志成、台大醫院復健科主任陳文翔、台大醫院神經外科主任賴達明組成跨校、跨領域團隊，探索微能量超音波在治療腦中風所引起的血管性失智症的可能性。

陳文翔指出，失智可以分成阿茲海默症跟血管性失智症2大類。血管性失智症可能由小中風引起，有手腳局部失能或影響情緒與記憶力等狀況，目前治療方式可能是針對受影響功能來做復健，藥物主要是增加活性或做預防，臨床效果有限，另外也有幹細胞臨床試驗，但尚未有明顯成果。

王兆麟指出，過去學術界對於超音波對神經細胞的機轉運作方式並不清楚，團隊這次開發出微針式超音波刺激儀，透過比細胞小百倍的玻璃針尖發射超音波，針對神經細胞的特定部位進行刺激，進而調控細胞內鈣離子濃度，影響細胞內的生物訊號傳遞。也就是說，團隊一大突破在於找到超音波刺激對神經細胞進行調控的機轉。

王兆麟表示，團隊進行多項實驗，發現可以透過超音波刺激產生神經再生現象，有機會應用在未來治療血管性失智症所需要的神經修復。

陳文翔指出，未來臨床上會希望達到非侵入式的治療方式，未來也許可以讓病人戴上類似耳機的設備，「但不是聽音樂，而是聽特殊頻率的微能量超音波」，來刺激局部神經再生，極具發展潛力。

失智症 台大醫院 腦中風

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