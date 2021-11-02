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今起取消森林遊樂區人數管制 六大山屋住宿量仍減半

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
林物局表示，各森林育樂場域開放情形，會視國內疫情狀況與地方政府最新發布管制公告內容滾動式調整。圖／取自台灣山林悠遊網
林物局表示，各森林育樂場域開放情形，會視國內疫情狀況與地方政府最新發布管制公告內容滾動式調整。圖／取自台灣山林悠遊網

配合中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁部分防疫措施，林務局表示，自11月2日起取消國家森林遊樂區與林業鐵路入園降載人數管制措施，但九九山莊、中霸山屋、天池山莊、檜谷山屋、向陽山屋及嘉明湖山屋等6處登山山屋，以及國家森林遊樂區與自然教育中心內通舖型住宿設施因屬密閉空間，且無法設置床位隔板，所以入住人數仍維持原住宿量二分之一。

林務局表示，依據中央流行疫情指揮中心發布指引，於山林（含森林遊樂區）空曠處活動可不佩戴口罩，故遊客於國家森林遊樂區、平地森林園區與自然步道空曠地點可不佩戴口罩，但在無法維持安全社交距離時，或於室內場館、山屋室內空間、通舖型住宿設施及營帳內有非同住親友者，仍應全程佩戴口罩。

另外110年10月8日至111年4月30日，林務局推出國家森林遊樂區電子門票全票買一送一優惠，可到森林好好玩、客路、雄獅旅遊或KKDAY等網路購票平台購買。持電子門票進入太平山、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、雙流與池南國家森林遊樂區，還可享免停車費優惠。

林物局表示，各森林育樂場域開放情形，會視國內疫情狀況與地方政府最新發布管制公告內容滾動式調整，請遊客於出發前務必至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢想去的場域開放情形。

森林遊樂區 疫情 口罩

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