爭取企業員工來金門旅遊 縣府推特色優惠行程

疫情趨緩，各縣市開始搶攻觀光市場，金門縣政府今天表示，已主動出擊、布局疫後商機，跨海推介要爭取企業員工獎勵旅遊市場，將陸續在台灣北中南舉辦四場企業旅遊推介會，昨天首場在台南科學園區登場，近70家上市櫃企業參與，對金門特色旅遊、獎勵方案資訊相當感興趣，反應熱烈。

金門縣觀光處長丁健剛表示，為創造旅遊差異化，縣府於疫情趨緩就展開第一波的各式觀光活動，第二波要以企業團體為目標客群，向企業介紹金門觀光資源、獎勵方案，讓企業認識金門，有充裕時間規劃到金門的獎勵遊程、員工旅遊，期望能夠帶動企業到金門旅遊風潮，要提供企業最優質、最獨特、最在地的金門旅遊新體驗。

觀光處表示，11月起陸續於台南、台北、台中、高雄等地舉辦四場次推介會，昨日首場推介會於台南科學園區展開，包括台達電子、奇景光電、宏捷科技、台灣大福高科技設備、南茂科技、台灣神隆等近70家上市櫃企業的職工福委會、活動承辦人等參加，同時也提供直播讓未能到場者，也能獲知此資訊。