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爭取企業員工來金門旅遊 縣府推特色優惠行程

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣觀光處長丁健剛率隊主動出擊，跨海到台灣辦企業推介會，要爭取企業員工獎勵旅遊市場。圖／縣府提供
金門縣觀光處長丁健剛率隊主動出擊，跨海到台灣辦企業推介會，要爭取企業員工獎勵旅遊市場。圖／縣府提供

疫情趨緩，各縣市開始搶攻觀光市場，金門縣政府今天表示，已主動出擊、布局疫後商機，跨海推介要爭取企業員工獎勵旅遊市場，將陸續在台灣北中南舉辦四場企業旅遊推介會，昨天首場在台南科學園區登場，近70家上市櫃企業參與，對金門特色旅遊、獎勵方案資訊相當感興趣，反應熱烈。

金門縣觀光處長丁健剛表示，為創造旅遊差異化，縣府於疫情趨緩就展開第一波的各式觀光活動，第二波要以企業團體為目標客群，向企業介紹金門觀光資源、獎勵方案，讓企業認識金門，有充裕時間規劃到金門的獎勵遊程、員工旅遊，期望能夠帶動企業到金門旅遊風潮，要提供企業最優質、最獨特、最在地的金門旅遊新體驗。

觀光處表示，11月起陸續於台南、台北、台中、高雄等地舉辦四場次推介會，昨日首場推介會於台南科學園區展開，包括台達電子、奇景光電、宏捷科技、台灣大福高科技設備、南茂科技、台灣神隆等近70家上市櫃企業的職工福委會、活動承辦人等參加，同時也提供直播讓未能到場者，也能獲知此資訊。

觀光處說明，獎勵方案包含規劃酒水贊助、協助租借場地，以及推薦在地表演團體、客製化伴手禮…等，內容十分獨特、有吸引力。相關獎勵事項可上金門縣政府觀光處網站查詢或電洽金門縣政府觀光處楊小姐（聯絡電話082-3188236轉62756）。

為了搶攻企業員工旅遊市場，縣府昨到台南科學園區辦旅遊推介會，現場反映熱烈。圖／縣府提供
為了搶攻企業員工旅遊市場，縣府昨到台南科學園區辦旅遊推介會，現場反映熱烈。圖／縣府提供
金門縣府赴台辦企業推介會，還帶觀光小天使阿特到場跟企業員工互動，氣氛熱烈。圖／縣府提供
金門縣府赴台辦企業推介會，還帶觀光小天使阿特到場跟企業員工互動，氣氛熱烈。圖／縣府提供

金門 台南 疫情

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