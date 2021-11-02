酒癮入監人數超越毒癮！62%中重度成癮、83%啤酒成癮

近年「酒精路跑」風靡年輕人，雖然有趣，但也有隱憂，因其入監服刑的比例已超越毒癮。嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏指出，台灣便利商店24小時賣酒，對酒癮警覺性不足，今年新入監酒癮者比例上升、成癮程度高，應提高警覺。另外，女性成癮障礙症合併憂鬱症的比例是男性的四倍，家族精神病史比例是男性的兩倍，高比例有性創傷經驗，需要更複雜的專業領域積極介入。

衛福部與法務部矯正署合作推動「矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫」，今年邁入第八年，參與的矯正機關和醫療院所從4、5間推展到13、14間，包括兩個女子監獄與青少年矯正學校，今舉辦成果發表會。

法務部矯正署署長黃俊棠表示，法務部積極發展矯正機關對成癮者的科學實證治療模式，今年上半年共開設270診次，提供門診1456人次、衛教6565人次、心理治療2862人次，出監所評估輔導854人次，篩檢治療涵蓋率高達91.9%。

嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏指出，110年8月底，「在監」受刑人4.5萬人當中，毒品受刑人佔2.1萬人。然而，110年1到8月「新入監」受刑人1萬4567人，其中公共危險（27%）已超越毒癮（21%）。

公共危險入獄者中，高達62%為中重度成癮，其中44％是重度成癮。酒癮者有60%喝罐裝啤酒、35%喝保力達、30%喝高粱、23%喝瓶裝啤酒，12%喝威士忌，8%喝米酒。這很可能與台灣便利商店24小時可買酒有關，歐美社會對於酒癮警覺性相對較高，酒類通常在專賣店販售，不會24小時營業。

與高雄市毒品防治局合作的衛福部旗山醫院精神科主治醫師許竣傑指出，109年高雄市第二監獄新收酒癮者有40%為50歲以上。高齡受刑者通常社經地位較低、失業、家庭關係不佳，面臨老化及慢性病併發身心疾病，極易出現負面憂鬱情緒，出監準備等相關處遇方案需要加強關照。另外，受刑人會比一般人提早10到15年邁入老化，50歲以下藥酒癮個案有高達五到六成已經有內外科疾病，需要加強醫療整合。

另一個值得關注的面向，是女性的特殊需求。根據今年矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫資料，李俊宏指出，女性患者雖然只佔17%，卻有高達20%比例有憂鬱症，是男性的四倍，有家族精神病史的比例也是男性的兩倍，也有很高比例曾遭受性創傷或從事性交易。

李俊宏表示，男性比較多是先成癮才有精神問題，女性通常是先有情緒才衍生成癮，需要不同的預防和治療策略。中國附醫成癮防治精神科主任洪崇傑表示，台中女子監獄的治療計畫與健保門診相輔相成，並額外安排婦產團體諮商團體，以及認知行為和焦點式晤談法的個別心理治療。女性個案生理共病治療率達到68%，心理共病治療率達94％；出所之後，出所追輔率高達七成，轉銜追蹤服務轉介率更高達86%，還會安排一年一場家族治療。