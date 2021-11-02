史奴比瀝水籃保鮮盒殘渣超標 邊境全數攔截

衛福部食藥署今天公布，一批自中國大陸進口的史奴比瀝水保鮮盒因溶出試驗不符規定，遇到酸類食品可能溶出殘渣，共1200組全數退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不符規定名單，共有11項不符規定產品，包含智利鮮蘋果、日本丁香魚、西班牙大蒜、印尼椰糖、中國大陸花椒與小麥筷子等。

其中虹斌有限公司自中國大陸進口一批史努比瀝水籃保鮮盒共1200組，因溶出試驗不符規定，全數遭退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕今天接受媒體電話聯訪表示，此款史努比瀝水籃保鮮盒材質為聚丙烯，依規定以4%醋酸進行溶出測試時，最後蒸發殘渣值達96ppm，已超出標準30ppm。

陳慶裕說，醋酸溶出試驗是模擬聚丙烯塑膠類食品容器接觸酸性食品的狀態，溶出試驗蒸發殘渣值超標，代表長時間接觸酸性食品，可能有部分成分會溶出。

陳慶裕表示，不合格產品將會全數退運或銷毀；另外，這是該業者近年首度進口產品出現不合格，依照規定將提高抽驗比率。