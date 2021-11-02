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《戲說》女星腸爆裂住院控男窺裸體 醫院聲明：非事實

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
李宇柔因為腸爆裂而緊急住院進行手術。 圖／擷自李宇柔臉書
李宇柔因為腸爆裂而緊急住院進行手術。 圖／擷自李宇柔臉書

49歲藝人李宇柔10月3日發生腸爆裂，緊急送新光醫院，經3次手術、住院25天後出院。她日前受訪指控，在加護病房時，因排便衣服被脫掉，竟有打掃男子闖進病房看她裸體，讓她感覺「任人糟蹋」。對此，新光醫院發出聲明，強調並無男性清潔員進入外科加護病房，藝人所述皆非事實，對此事深感不解且遺憾。網紅醫師陳志金也在臉書替加護病房醫護發聲，認為「在ICU裡大家都很忙，沒那個閒情要整你」。

根據《蘋果新聞網》報導，李宇柔日前因腸爆裂，多次開刀搶救，一度住進加護病房，她卻指控住加護病房期間，因為排便需要衣服被脫掉，有打掃男子前後進來4次，站在旁邊看她的赤身裸體，包括胸部、陰部，而因嘴巴插著管，無法說話請他「滾出去」，痛訴此番處境，根本任人糟蹋，甚至直言「我絕對不要再進加護病房了，如果要再進去，我寧願死了算了」。

新光醫院今發出聲明，表示有關藝人李宇柔在加護病房遭遇一事，院方非常重視此事並仔細調查，本院外科加護病房清潔人員為固定女性清潔員，並無男性清潔員進入外科加護病房，加護病房護理師清潔護理病人時除拉圍簾外，也會請非相關人員勿靠近，以維病人隱私。

新光醫院指出，病人入院時病況不穩經全力救治而慢慢復原，另病人有藥物依賴情形，經主治醫師評估用藥安全後，亦盡可能滿足其需求，同仁亦體恤其身體苦痛，對其負面話語多加包容，其所述之事皆非事實，本院對此事深表不解及遺憾。

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金於臉書粉絲專頁「Icu醫生陳志金」發文，加護病房ICU是救命的地方，一定不如家裡舒適，更表示ICU24小時燈火通明，醫護不分日夜從死神手中搶救生命，ICU裡生命徵象監測的儀器、呼吸器、點滴泵浦都經常會有警報，24小時不能關閉，不得已吵到清醒的病人休息。若病人躁動、無法配合，不小心拔除管子會有生命危險，為了保護安全及不得已，會約束手腳。

陳志金表示，加護病房搶救生命是第一優先，若沒顧及病人感受，真的感到十分遺憾。但，有些加護病房病人指證歷歷的「被虐待」或「被整」，其實可能只是「幻覺」，這叫加護病房症候群（ICU psychosis）或稱譫妄症（Delirium），因為重症病人在心理或生理上的壓力，常常會而產生一些視覺、聽覺上等幻覺，家屬也常常會以為是「卡到陰」。

「相信我，在ICU裡，大家都很忙，沒有那個閒情要整你的！」陳志金直言，加護病房是個搶救生命的地方，醫療人員和病人的共同敵人是「疾病和無常」，病人若感到不舒服，應先與醫院溝通，而不是在節目上「控訴救命的地方、控訴那些曾經把您從鬼門關前救回來的人」，表示醫療需要彼此的信任和包容，這樣的控訴，應該先查證，才不會不小心澆息了重症醫療人員的熱血。

醫師

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