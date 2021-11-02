限指定帳戶北市植物人領不到補助 綠委批政府麻木不仁

台北市陳姓男子因工傷成植物人，欲領約5萬多元補助，卻因沒有北市府指定的銀行帳戶，耗時一年都未領到一塊錢，民進黨立委何志偉接獲陳情，痛批政府「麻木不仁、冷血」，認為一個作業要點卡死一個家庭，是違法亂紀行為。北市府社會局指出，只要照顧家屬提出帳戶後，並簽切結書，便將補助匯入，未來將再檢討指定帳戶作法。

陳男胞弟、兒子在何志偉、台北市議員鍾佩玲和社會安全網大安文山召集人陳唐博等人陪同下開記者會，陳男長期臥床，只能些微反應，陳的兒子有輕度智能障礙，妻子是主要照顧者，另一女兒在大學就讀。

陳男胞弟指出，哥哥去年9月11日從板橋工地摔傷，後來去申請重度殘障手冊，本應該有補助可請領 ，但申請表格寫要指定的銀行和郵局帳戶，但他家裡根本沒有這兩個帳號，申請表根本送不出去。

他指出，若要協助陳男申請指定帳戶，家屬要歷經監護宣判，請教過律師，費時要半年至一年，對弱勢來講緩不濟急，多次跑區公所 都沒得到答案，「希望政府把條文改變，不要讓人看得到領不到。」

何志偉說，行政作業凌駕人性，這個政府有問題要檢討，陳先生倒下後，妻子也出了狀況，都請領身心障礙手冊 ，一張表格卡死家屬一年，冷血無責任是不對的，若無法解決，即刻前往監察院糾舉，要求不可指定帳戶，只要有戶頭就要匯過去，並要求金管會協調不指定帳戶下 ，免跨行手續費，讓弱勢中的弱勢，躺臥在病床上辛苦家庭能得到幫助。

鍾佩玲說，新北市也有指定帳戶和郵局，但身障者因身體因素無法開戶，可檢附醫師證明，匯入到其他帳戶，也是解決方法，醫生證明比跑法院簡便多。

衛福部社家署科長吳宜姍說，中央沒有明文規定要指定帳戶撥付，實務上也常處理過類似個案，社政單位應予以協助，只要提出申請表就可討論如何處理。

北市府社會局社會救助科長陳肯玉指出，應變作法是不用開立診斷證明書，只要主要照顧者家屬提出帳戶，並簽切結書就會匯入，該個案社工已介入處理，也希望協助安置在機構內，監護宣告也會協助；至於指定帳戶每個縣市都這樣做，主要是處理大量定期性補助款，跨行手續費可跟金融機構再研議。