影／掛羊頭賣豬肉？消保協會抽驗實體店網購7件不合格

快入冬又到進補時節，台灣消費者保護協會在網路上採買25件羊肉產品，並至南高屏25家實體店家購買，共50件樣品送SGS檢驗，結果網購產品部分有6件不合格，還有一家20年羊肉老店的沙茶炒洋肉，竟驗出含有豬肉成分，今天開記者會，提醒業者不要再騙！掛美頭賣豬肉全台賣？

「羊肉摻雜豬肉雖然沒有食安問題，卻有欺騙消費者的問題。」台灣消保協會理事長楊月雲表示，有些還有宗教層面的問題。這次協會是到南高屏知名羊肉爐老店，以及肉品專賣店、大賣場等，在這些消費者可買到羊肉的實體賣場，購買羊肉產品採樣共25店家，並送至SGS檢驗機構檢驗。結果竟有一家位於台南的20年老店，購買的沙茶炒羊肉送檢驗後結果含有豬肉的成分。

協會另外從網路平台購入25件肉品，包含20件羊肉片、羊肉串、羊肉丸，以及5件牛肉片與牛肉丸，透過網路平台購買並送SGS檢驗。協會監事長麥仁華表示，檢驗結果羊肉串1件、羊肉丸2件、蔥爆羊肉1件、羊肉片1件、牛肉丸1件檢驗出含有豬肉成分，廠商分別位於台北、台南、高雄，其中一件為僅賣場無標示，其賣場無標示的廠商位於桃園。還有牛肉丸檢出豬肉的品項，在網路自稱為清真認證食品。

律師許淑清表示，說的是羊肉、賣的是豬肉，依食品安全衛生管理法規定，會要求業者要限期回收並改正，在未完整標示部分是處罰3到300萬元；如果是標示不實的情形，則會罰4到400萬元罰鍰。由於標示不實與偽摻假冒間的界限不是那麼清楚，如果有意圖欺騙他人而為虛偽標示者，會構成刑法255條的虛偽標示罪，最重可處一年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

台灣消保協會呼籲：業者不應欺騙消費者，勿做黑心廠商！主動下架不當商品！確實標示成分；主管機關應嚴查複驗，追查混摻肉品源頭與流向；消費者拒絕購買未清楚標示成分的肉製品。