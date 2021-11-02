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高雄今擴散條件不佳 空品達「橘色提醒」等級

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
根據高雄市環保局「空品早報」，今天趨於靜風，AQI易達橘色提醒，加上今天海陸風環流不明顯，擴散條件比起前幾天差，敏感族群今天最好減少在戶外從事劇烈運動，一般族群要避開下午至剛入夜時段。本報資料照片
根據高雄市環保局「空品早報」，今天趨於靜風，AQI易達橘色提醒，加上今天海陸風環流不明顯，擴散條件比起前幾天差，敏感族群今天最好減少在戶外從事劇烈運動，一般族群要避開下午至剛入夜時段。本報資料照片

秋冬空汙季來臨，敏感族群關注空品，決定每天適合外出運動的時段。根據高雄市環保局「空品早報」，今天趨於靜風，AQI易達橘色提醒，加上今天海陸風環流不明顯，擴散條件比起前幾天差，敏感族群今天最好減少在戶外從事劇烈運動，一般族群要避開下午至剛入夜時段。

高雄市環保局觀測指出，今天上午高雄市戶外空氣品質指標（AQI）皆為普通等級，根據即時空品監測顯示，粒狀汙染物（PM2.5）與昨天相比，稍有上升。東北風吹拂，下風處的中南部風速偏弱，且愈往南愈弱，加上今天海陸風環流不明顯，擴散條件比起前幾天轉差，白天需注意AQI易達橘色提醒等級。

今天上半天趨於靜風，大氣擴散條件不佳，粒狀汙染物容易累積，多數時間AQI雖是普通等級，近中午可能達到局部橘色提醒。下午至剛入夜，一股境外臭氧南下，易累積在下風處，高雄AQI將達到「較大範圍橘色提醒」，局部地區注意AQI數值可能接近150。晚上臭氧消散，空品逐步恢復為普通等級。

興達發電廠配合空汙季減壓，今年10月1日起，2部機組環保停機、2部機組降載，室外煤場煤炭堆置量較平時堆置量減少75%。

高雄市 PM2.5 空氣品質

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