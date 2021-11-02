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賣羊肉驗出豬肉 台灣消保會揪多項產品不實標示

中央社 / 高雄2日電

台灣消費者保護協會針對全台肉品是否有豬肉混摻，於網路上採買25件及至南高屏25家實體店家購買25件，共50件樣品檢驗，結果有7件不合格，其中有知名老店的羊肉驗出豬肉成分。

台灣消費者保護協會今天召開記者會表示，消保會分別在網路及實體店面購買肉品，其中實體店面至南高屏知名羊肉爐老店及肉品專賣店、大賣場等25家店購買25件羊肉產品送SGS檢驗，結果有1家位於台南的20年老店販賣的沙茶炒羊肉，含有豬肉成分。

根據台灣消費者保護協會新聞稿，台灣消保會也從網路平台購入20件羊肉片、羊肉串、羊肉丸等及5件牛肉片與牛肉丸，共25件肉品送SGS檢驗；結果羊肉串1件、羊肉丸2件、蔥爆羊肉1件、羊肉片1件、牛肉丸1件檢驗出含有豬肉成分，廠商分別位於台北、台南、高雄。

台灣消保會質疑這些肉品的來源，混摻的豬肉成分也不明；標榜羊肉片或牛肉售出的肉品本就不該驗出豬肉，如此肉品混摻銷售手法多年前也曾有過，但事隔多年，還是有羊肉混摻豬肉產品流竄全台。

台灣消保會呼籲，業者不應欺騙消費者，應主動下架不當商品，確實標示成分；主管機關也應嚴查複驗，追查混摻肉品源頭與流向；消費者則要拒絕購買未清楚標示成分的肉製品。

台南 記者會

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