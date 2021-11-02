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北市整合科教館、天文館、兒樂 明起推套票票種可自選

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市整合科學教育館、市立天文館、兒童新樂園及鄰近的美崙公園，規劃打造成「台北科學藝術園區」，並於11月3日正式啟用台北科學藝術園區三館電子套票。圖／北捷提供
台北市整合科學教育館、市立天文館、兒童新樂園及鄰近的美崙公園，規劃打造成「台北科學藝術園區」，並於11月3日正式啟用台北科學藝術園區三館電子套票。圖／北捷提供

台北市整合科學教育館、市立天文館兒童新樂園及鄰近的美崙公園，規畫打造成「台北科學藝術園區」，並於11月3日正式啟用台北科學藝術園區三館電子套票，套票內容包含兩館聯票及三館聯票，民眾可以視旅遊規畫及需求彈性選擇票種。

教育局表示，兩館聯票內容為任選科教館3至6樓常設展、天文館展示場及兒童新樂園一日樂Fun券其中任兩場館進行搭配即享有優惠，例如科教館搭配天文館原價為140元，優惠價為100元；兒童新樂園搭配科教館原價為300元，優惠價為250元；兒童新樂園搭配天文館原價為240元，優惠價為210元。

教育局表示，三館聯票內容為科教館3至6樓常設展(附天空腳踏車)、天文館展示場(附宇宙探險車)及兒童新樂園一日樂Fun券，原價為490元，優惠價則只要365元。三館電子套票販售至111年12月1日止，優惠票券一整年，可至北北基好玩卡、愛台灣博物館卡及KLOOK等網路銷售平台進行購買。

天文館 兒童新樂園 教育局

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