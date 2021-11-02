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效率是人力12倍！ 這台機器電動鬆土免彎腰

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會桃園改良場開發電動鬆土機，可以用高達12倍人力作業效率進行鬆土，機器重量輕，操作簡單，農民輕鬆上手。圖／桃園區農業改良場提供
農委會桃園改良場開發電動鬆土機，可以用高達12倍人力作業效率進行鬆土，機器重量輕，操作簡單，農民輕鬆上手。圖／桃園區農業改良場提供

農委會桃園改良場開發電動鬆土機，可以用高達12倍人力作業效率進行鬆土，機器重量輕，操作簡單，農民輕鬆上手，為了避免操作受傷，機器設計有多重安全裝置，可兼顧操作安全性，是農民槽耕離地栽培的好幫手。

桃園場表示，一般作物在收穫後，都需進行鬆土，以利下一期作物的栽培，槽耕系統也不例外；目前無適當的自動化機械可供槽耕鬆土使用，因此需要依賴人力。人力鬆土效率低，效果也不佳，並且需要彎腰作業，極易對人體造成傷害；為解決槽耕鬆土問題，桃園場以無刷直流馬達，搭配可調整輪距及鬆土深度的調整機構，開發可適用於不同耕槽寬度及鬆土深度的槽耕電動鬆土機。

桃園場開發的槽耕電動鬆土機效能佳，每小時可鬆土450平方公尺，效率是人力作業的12倍；並且鬆土後介質的粗細程度及栽培面的平整度均優於人力作業。

機器有重量輕，容易搬動，運作時無廢氣，適合溫室應用等優點，除可用於槽耕鬆土作業外，也可同步進行有機質肥料的混合作業；操作簡單，僅需將機器的4個行走輪放置於耕槽壁上緣，手扶移動桿上方的控制球，輕推即可進行鬆土作業，即使女性農民也可輕易操作及搬運。

此外，控制圓球同時具備斷電及馬達剎車功能，手離開控制圓球，動力即被切除，鬆土刀立刻停止轉動，具備高度安全性。

桃園場表示，槽耕電動鬆土機除可節省操作人力的需求、增加鬆土效率及減輕作業辛勞外；未來更可將鬆土及有機質肥料施用同步作業，使有機質肥料能充分混入介質內，以加速其分解速率，增加作物營養的吸收與利用，提升生產效能；已取得中華民國發明專利，並完成技術移轉。農民有興趣可洽詢桃園場作物環境課生物機電研究室(03-4768216分機343)。

農委會桃園改良場開發電動鬆土機，可以用高達12倍人力作業效率進行鬆土，機器重量輕，操作簡單，農民輕鬆上手。圖／桃園區農業改良場提供
農委會桃園改良場開發電動鬆土機，可以用高達12倍人力作業效率進行鬆土，機器重量輕，操作簡單，農民輕鬆上手。圖／桃園區農業改良場提供
農委會桃園改良場開發電動鬆土機，可以用高達12倍人力作業效率進行鬆土，機器重量輕，操作簡單，農民輕鬆上手。圖／桃園區農業改良場提供
農委會桃園改良場開發電動鬆土機，可以用高達12倍人力作業效率進行鬆土，機器重量輕，操作簡單，農民輕鬆上手。圖／桃園區農業改良場提供

桃園 農民

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