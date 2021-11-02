害怕看牙？豐醫牙科舒眠治療 一覺醒來已完成

很多人都怕看牙，包括聽到鑽牙器械的尖銳聲音，小孩看牙容易躁動與無法配合，父母很困擾，也有可能增加治療上的困難度及危險性，衛福部豐原醫院現在有提供舒眠牙科治療，幫助原本十分抗拒看牙的孩童，能在無記憶的淺眠狀態下，讓牙科醫師順利完成治療。

衛生福利部豐原醫院麻醉科主任黃百慶醫師表示，舒眠牙科治療是讓病人維持在一定的鎮靜淺眠 (舒眠) 狀態下接受牙科治療，由專業的麻醉科醫師在治療前與牙科醫師溝通討論整個牙科治療的內容與時程，向成人病人本人或是孩童病人的家長進行完整的麻醉前評估與講解後，在舒眠牙科治療當天使用靜脈或是口服鎮靜類藥物，讓病人逐漸進入鎮靜淺眠的狀態，再利用先進的相關醫療設備，於整個過程中精準且即時地調控整個牙科治療過程所需的鎮靜深度。

全程再輔以心電圖、血壓、血氧、呼吸等相關全套監測儀器，持續監控並維持病人正常生理狀態，創造一個讓病人在安全、舒適、無恐懼的情形下，接受高品質牙科治療的環境。

除了完整的各項先進儀器設備外，牙科治療過程所需的鎮靜深度是不斷在變化的，要有充分默契及有效溝通的牙科、麻醉科合作團隊，更是整個舒眠牙科治療能順利進行的至關要素，牙科治療接近尾聲，麻醉科會逐漸調淺鎮靜深度，最後再讓病人在治療結束後自然地從睡夢中甦醒。