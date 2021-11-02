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用於紅豆植株乾燥 農委會公告固殺草使用方法

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
紅豆在採收時，需要乾燥植株，以利於機械採收。圖為紅豆植株乾燥示意圖，非使用固殺草。圖／農民提供
紅豆在採收時，需要乾燥植株，以利於機械採收。圖為紅豆植株乾燥示意圖，非使用固殺草。圖／農民提供

今年紅豆採收，植株乾燥處理可使用除草劑「固殺草」，農委會公告修正固殺草的使用方法，讓爭議多時的紅豆固殺草事件，畫下句點。

農委會防檢局局長杜文珍表示，農民能不要用就盡量不要用，但必要用的時候，一定要很安全的使用。除了用之外，還包括後端監測，要搭配起來，不管環境、作物品項、氣候、土地狀況、氣候耕作狀況，在不同地區不同季節，會有不同樣態，因此，不是不能用，而是要非常合理、在管制內使用。

杜文珍表示，這是需要跟各界溝通的，消費者、農民都需要，管理端的人也必須改變觀念，希望有更多專業進這領域，生物農藥領域也要大力往前走；至於官方之前推薦的壬酸，也會繼續使用，公告固殺草的使用方法，希望可以不要用，但真的必要使用，農民可以安全合理的使用。

固殺草、嘉磷賽、巴拉刈並列三大除草劑；由於紅豆採收時，需要植株完全乾燥後，有助於機械採收，因此需借助藥物；2017年農委會宣布禁用劇毒農藥巴拉刈後，影響部分紅豆農民採收，農委會推廣的替代藥劑壬酸，在農業現場接受度並沒有預期的好；農民轉而使用固殺草，之前卻未能允許合法使用在紅豆植株乾燥處理上。

衛福部食藥署去年2月13日預告、5月20日公告農藥固殺草當作落葉劑可合法使用在紅豆，與氯酸鈉、壬酸並列為紅豆落葉劑合法使用的藥物，並且訂定殘留容許量2ppm，卻引起社會不同意見的討論。

主要是因為部分學者擔心固殺草具有生殖毒性與神經毒性，但防檢局開過多次專家會議表示，經過風險評估制定容許的劑量，不會出現神經毒，當時也放上公共政策網路參與平台供外界討論。

農委會在7月15日公告修正固殺草的使用方法，內容為固殺草可用於紅豆植株乾燥處理，每公頃用量3公升，稀釋200倍，使用的時機是，當紅豆全株達80%以上淡褐色乾枯完熟期，在收採收前7天，全株均勻噴一次，同時紅豆採收仍需要遵守7天安全採收期；使用後14天，才可翻耕或進行水稻插秧。

用於紅豆植株乾燥處理，農委會公告「固殺草」使用方法。截圖自農委會官網
用於紅豆植株乾燥處理，農委會公告「固殺草」使用方法。截圖自農委會官網

農民 農委會 巴拉刈

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