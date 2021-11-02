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森活出走吧！林務局推33條國家森林深度遊程

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
奧萬大國家森林遊樂區點點星空(林務局提供)
奧萬大國家森林遊樂區點點星空(林務局提供)

「2021台北國際旅展」將於今（2021）年11月5日至11月8日在南港展覽館一館登場，主管全國最大面積森林場域的農委會林務局，再次精心籌劃「國家森林館」參展，以國家森林遊樂區結合周邊特色資源，嚴選「林鐵漫旅」、「夜觀覓境」、「花季絮語」與「森林嬉遊」四大主題共33條森林遊程，更將森林意象放進展館，盼更多都會民眾進而走入山林、愛惜山林。

林務局表示，今年網羅國家森林遊樂區精采景點，因應不同特色，規劃以林鐵、夜觀、花季及森林四大主題，與策略聯盟旅行業者聯手推出33條森林行程，如深受國人喜愛的「夜訪大雪山2日遊」及「觀霧夜觀導覽」等遊程，還有結合自然人文之美的阿里山林鐵主題列車「蒸汽火車─楓華絕代1日遊」、「遇上1000公尺的微笑1日遊」及「烏來林業探幽趣1日遊」等鐵道、人文與森林行程，同時推出電子門票全票買一送一優惠。

林務局指出，全民配合防疫，辛苦近一年，在逐漸解封之際，鼓勵國人走入山林，對身心都有幫助。臺灣是座森林島嶼，超過六成土地為森林所覆蓋，且山脈縱貫島嶼中央，這兩大特性，使國人只要花費一至二小時車程，便能置身森林的懷抱；在漫長的防疫隔離生活後，可以至山區空曠處運動散心、呼吸芬多精，正是規劃出遊計畫、再次遇見森林的好時機。

林務局在本次旅展推出限量遊程，結合五倍券與國旅券，以最優惠的方案紓解民眾的壓力，在配合防疫措施前提下，鼓勵國人探索森林、以美景療癒身心。此外，到現場還可一窺阿里山林鐵新改裝列車的車頭造型設計，至於車廂及更多精彩細節，將在12月份於嘉義市舉辦的臺灣設計展公開。

「國家森林館」展期間共有三場達人講座，邀請生態觀察家林青峰分享國家森林遊樂區獨特的生態觀察、自然音樂家吳金黛分享森林大地的旋律，還有創作歌手克里夫Cliff溫柔清新的歌聲與吉他，非常值得前往聆聽。此外，現場還有定時互動遊戲及闖關活動，提供國家森林館專屬限量好禮，誠摯邀請大家一起來認識臺灣山林之美，預約一趟深度體驗，必能滿載而歸！

台北國際旅展展期為11月5日至11月8日，於南港展覽館購票入場，展覽資訊請至旅展官網：http://www.taipeiitf.org.tw/ 查詢，有關林務局「國家森林館」相關訊息請見林務局全球資訊網

雙流國家森林遊樂區-漫步森林的沿山吊橋((林務局提供)
雙流國家森林遊樂區-漫步森林的沿山吊橋((林務局提供)

旅展 森林遊樂區 阿里山

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