World Gym宣布「不再提供毛巾」提供30天無條件解約
許多人到健身房運動後，總會習慣洗完澡才會離開，全台最多據點的World Gym健身房，在疫情之前，前往運動時均會提供一條毛巾使用。但在今年因應疫情暫停營業，之後重啟時，就考量防疫就不提供毛巾，而World Gym在今天（11月2日）在官網發出公告，表示因為經營嚴峻，因此宣布之後不再提供毛巾，即日起至12月1日前，可提出會籍異動或會員終止，引發網友討論。
從昨天開始，就有傳出World Gym要取消毛巾提供服務，並有30天無條件解約，不過昨天詢問World Gym官方，當時還表示沒有這個訊息，不過今天一早World Gym官網就貼出相關公告，表示不再恢復毛巾服務。
此消息一出，不少網友就討論「解約了」、「會因為毛巾就解約嗎？」，據了解，目前之後仍會提供毛巾的，僅剩 World Gym Elite 尊爵系列。
World Gym公告內容如下：
感謝大家長期以來，對世界健身俱樂部的支持。
由於經營環境嚴峻，我們在此公告，將不再恢復毛巾服務 ; 若因此項調整，造成您的困擾，深感抱歉。
會員可於公告日起三十天內，即11月2日至12月1日期間，向本公司提出會籍異動或會員終止，且無需支付終止費用，相關事宜請洽諮詢專員或撥打客服專線：0809-018-018
再次感謝您的支持與體諒。
* World Gym Elite 尊爵系列/FITZONE會所及原本無提供毛巾服務的會所，不在本次調整範圍。
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