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周五回暖周末有雨 下周一強冷空氣報到氣溫下探14度

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今晨雷達回波合成圖顯示，降水回波大多在東部海面，東北部陸地亦有一些零星微弱回波。圖/氣象局提供
今晨雷達回波合成圖顯示，降水回波大多在東部海面，東北部陸地亦有一些零星微弱回波。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天截至4時45分，平地最低氣溫為苗栗三灣鄉的17.3度，其他地區平地低溫約在18、19度左右：北部(新北雙溪區)19.0度，中部(台中外埔區)18.4度，南部(台南後壁區)19.3度，東部(宜蘭三星鄉)19.1度。

吳德榮表示，今晨雷達回波合成圖顯示，降水回波大多在東部海面，東北部陸地亦有一些零星微弱回波。截至4時30分累積雨量圖顯示，東半部及大台北東側山區有零星少量降雨。 

吳德榮表示，根據最新(1日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天受東北季風影響，東半部及大台北東側有局部短暫雨的機率；西半部晴朗穩定。各地早晚偏涼，中南部微熱、日夜溫差大。今天各地區氣溫：北部19至27度，中部18至32度；南部19至32度，東部19至30度。

吳德榮說，明天仍受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部晴朗穩定；各地早晚偏涼，中南部微熱、日夜溫差大。 

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，周四、五東北風逐漸轉東南風，氣溫逐日漸升；周五回暖，北台白天高溫亦將升至30度左右。周四白天北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部晴朗穩定；周四晚、周五僅東半部有局部短暫降雨的機率，西半部晴朗穩定。 

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，周六(6日)鋒面接近，北部、東北部轉有局部陣雨，下周(7)日鋒面通過，苗栗以北，東半部及中部山區有局部雨；下周晚起氣溫急遽下降。下周一至周三(8至10日)入秋最強冷空氣籠罩，天氣轉冷，平地最低氣溫將降至14度左右。不過，此為末期的模擬，有科學極限的「不確定性」，應持續觀察模式對冷空氣強度的調整。

吳德榮 低溫 雨量

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