HPV疫苗防癌╱頭頸癌變多 男性也該接種HPV疫苗
HPV感染不是女性專利，近年來，子宮頸癌盛行率逐年降低，頭頸癌新增人數卻愈來愈高。調查顯示，口腔癌及口咽癌有三成是HPV引起，且發生率持續上升，專家呼籲，男性也應該接種HPV疫苗。
中研院士陳建仁在「二○二一台灣HPV疫苗防癌政策高峰會」上，以「台灣HPV研究回顧與現況」為題指出，國內子宮頸癌盛行率逐年降低，有信心達到世衛組織二○三○年的九十、七十、九十目標，但頭頸癌新增人數愈來愈高，HPV對國人健康的危害，不容小覷。
陳建仁強調，HPV病毒感染途徑以性行為為主，大部分感染後免疫系統清除病毒，但若持續存在甚至反覆感染，將增加子宮頸癌、外陰癌、口腔癌、陰莖癌、菜花、呼吸道感染等風險。
台大醫院副院長暨耳鼻喉科主治醫師婁培人指出，分析台大個案，台灣口咽癌相關HPV型別以HPV16最多，超過七成，其次為HPV58，此二型別也是導致子宮頸癌主要型別。
國外研究發現，菸酒引起的口咽癌比率下降，HPV導致的口咽癌逐年上升。婁培人說，「不要再稱子宮頸癌疫苗，應正名HPV疫苗，否則將降低男性施打意願。」建議推動兩性共同接種HPV疫苗。婁培人比喻，男性感染HPV有如攜帶病毒的USB，「『連接』一台電腦，就感染一台。」針對男性安裝「防毒軟體」——施打HPV疫苗，將有效降低感染率。
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