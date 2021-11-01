HPV疫苗防癌╱頭頸癌變多 男性也該接種HPV疫苗

HPV感染不是女性專利，近年來，子宮頸癌盛行率逐年降低，頭頸癌新增人數卻愈來愈高。調查顯示，口腔癌及口咽癌有三成是HPV引起，且發生率持續上升，專家呼籲，男性也應該接種HPV疫苗。

中研院士陳建仁在「二○二一台灣HPV疫苗防癌政策高峰會」上，以「台灣HPV研究回顧與現況」為題指出，國內子宮頸癌盛行率逐年降低，有信心達到世衛組織二○三○年的九十、七十、九十目標，但頭頸癌新增人數愈來愈高，HPV對國人健康的危害，不容小覷。

陳建仁強調，HPV病毒感染途徑以性行為為主，大部分感染後免疫系統清除病毒，但若持續存在甚至反覆感染，將增加子宮頸癌、外陰癌、口腔癌、陰莖癌、菜花、呼吸道感染等風險。

台大醫院副院長暨耳鼻喉科主治醫師婁培人指出，分析台大個案，台灣口咽癌相關HPV型別以HPV16最多，超過七成，其次為HPV58，此二型別也是導致子宮頸癌主要型別。