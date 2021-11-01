HPV疫苗防癌╱澳洲經驗值借鏡 子宮頸癌發生率降至6％

過去，婦科病房中滿是子宮頸癌病患，在推動子宮頸抹片後，病患明顯減少。澳洲也正積極推動消除子宮頸癌，從疫苗接種、篩檢，使子宮頸癌發生率從百分之卅下降至百分之六。澳洲國家健康暨醫藥委員會「二○二一年子宮頸癌消除進度報告書」的共同作者蘇珊・格蘭指出，HPV疫苗對防治子宮頸癌意義重大。

澳洲皇家女性醫院女性傳染病中心主任蘇珊・格蘭在中研院士暨台灣癌症基金會副董事長彭汪嘉康邀請下，連線參與「二○二一台灣HPV疫苗防癌政策高峰會」。彭汪嘉康回想六十年前，在台大擔任實習醫師時，婦產科病房內許多子宮頸癌患者，現在回想仍覺可怕，台灣近年子宮頸癌防治做的不錯，二○○六年首支HPV疫苗經核淮在台使用，目前子宮頸癌患者已經減少，但清除子宮頸癌的工程仍需繼續推動。

蘇珊・格蘭指出，在疫苗覆蓋率部分，澳洲二〇一三年起對十二至十三歲中學生，不分性別實施公費疫苗接種；並根據世界衛生組織「多年齡世代接種」方針，擴大女性四價HPV疫苗補接種年齡至廿六歲；九價HPV疫苗則補種至十九歲且不分男女。

蘇珊・格蘭表示，根據澳洲流行病學調查，HPV疫苗普及前，子宮頸癌發生率高達百分之卅，「相較於目前約百分之六，足見HPV疫苗對防治子宮頸癌意義重大。」

篩檢也是子宮頸癌防治重要環節，據WHO「全球癌症觀察（GLOBOCAN）」調查，八成四的子宮頸癌個案發生於中低收入國家及區域。格蘭分析，因篩檢普及，高收入國家子宮頸癌發生率低。她指出，澳洲已將HPV病毒基因檢測篩檢年齡擴大至廿七歲，同時持續推行子宮頸抹片篩檢。