HPV疫苗防癌╱台灣抹片篩檢率停滯逾15年
國內子宮頸抹片篩檢率停滯逾十五年，近年一度出現下滑趨勢。婦癌權威直言，國內子抹政策須提供更便利的服務，衛福部國健署將推動HPV檢測服務，也將逐步推廣食藥署通過HPV自採工具。
國健署癌症防治組組長林莉茹指出，WHO有史以來第一次承諾消除的癌症就是子宮頸癌，當其發生率在每十萬人有四人以下，就不再被視為公共健康問題，台灣二○一八年子宮頸癌發生率為每十萬人七點九人，正朝理想目標前進。
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，WHO期盼二○三○年達到「九十、七十、九十」：提高HPV疫苗接種涵蓋率，百分之九十女性在十五歲前完成HPV疫苗接種；增加篩檢率和精準度，百分之七十女性在卅五歲和四十五歲前接受過兩次篩檢；確診者須接受治療，百分之九十確診女性應獲得妥善治療。
賴瓊慧建議，國內子宮頸抹片篩檢異常比率僅百分之一點五，但子宮頸抹片篩檢率停滯逾十五年，「關鍵是要對更多族群進行篩檢。」研究發現，透過子宮頸抹片可篩檢出近八成二中重度子宮頸癌前病變（CIN2），若加上HPV篩檢，檢出率高達九成七。
林莉茹說，國健署正推動HPV檢測服務，在十二家醫療院所試辦，提供五十歲以上、六年以上未篩婦女，給予子宮頸抹片合併HPV檢測服務；若有食藥署核可的HPV自採工具，更將逐步推廣。
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