HPV疫苗防癌╱根除子宮頸癌 男女都應接種HPV疫苗

世界衛生組織（WHO）宣誓二○三○年消除子宮頸癌，台灣做得到嗎？國內HPV專家與公衛學者齊呼，「性別中性施打」及「多年齡世代接種」是HPV疫苗接種國際趨勢。中研院士、前副總統陳建仁也呼籲，HPV疫苗政策應參考本土流行病學，根據經濟效益評估，讓台灣繼B、C肝政策後，再一次於公衛領域上發光發熱。

台灣癌症基金會與聯合報健康事業部共同舉辦「二○二一台灣HPV疫苗防癌政策高峰會」，由中研院士彭汪嘉康、陳建仁、美國在台協會商務組副組長葛梁安、醫師公會全聯會理事長邱泰源、台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙、國健署癌症防治組長林莉茹、台灣婦癌研究團體理事長賴瓊慧、台大醫院副院長暨耳鼻喉部主治醫師婁培人、北市聯醫和平婦幼院區小兒感染科主治醫師吳宗儒、台灣癌症基金會執行長賴基銘、副執行長蔡麗娟及澳洲墨爾本大學皇家女性醫院女性感染症中心主任Garland Suzanne共同參與。

WHO建議，HPV疫苗應納入國家疫苗接種計畫，全球已有逾一一一個國家納入。林莉茹指出，二○一八年台灣實施全國性HPV疫苗接種計畫及監測，國一女生可接受公費HPV疫苗接種，估計每年約九萬名女孩受益，期盼二○三○年疫苗接種率達九成二。

HPV疫苗涵蓋年齡、型別、性別應擴大

賴瓊慧指出，HPV疫苗的型別和接種年齡都應擴大，根據她進行的研究，國內子宮頸癌前病變患者的HPV陽性率達百分之九十一點六，而HPV病毒型別上百種，國內最常見型別依序為HPV52、18、58，HPV16致癌率最高，以目前公費接種的二價疫苗，病毒涵蓋型別並不足夠。

接種年齡層也應該擴大，賴瓊慧建議對十六至十八歲女性以公費補打HPV疫苗；未接種HPV疫苗的孕婦生產時，公費補助HPV疫苗接種；十九至廿五歲女性，則鼓勵自費接種。

婁培人指出，「男性面對HPV比女性更為弱勢。」男性性活躍程度較高，且感染後不易產生抗體。女性感染HPV兩年後，近七成可於體內測得抗體，但男性容易持續感染，最終導致癌症。在美國，因HPV引起的口咽癌新增案例已超越子宮頸癌，他呼籲，不要再稱HPV疫苗為子宮頸癌疫苗，以免男性認為HPV與他們無關，更應鼓勵男性接種。

陳建仁也指出，台灣子宮頸癌盛行率約每十萬人七人，距離WHO的「每十萬人四人」還有努力空間，但不管男、女，口腔癌盛行率愈來愈高，與HPV有關的口腔癌、口咽癌等頭頸癌盛行率，每年以百分之六點九的速度上升中。

需本土資料與效益評估推動政策

陳建仁指出，應以本土流行病學為基礎，計算HPV疫苗成本效益，形成國家政策，以接種疫苗預防HPV所引發的多種癌症，大幅降低健保醫療支出，台灣將再次於公衛領域上發光發熱，成為眾多國家學習的對象。

吳宗儒也呼應，男女共同接種HPV疫苗為國際趨勢，將可更有效率減少HPV傳染，更早達到降低子宮頸癌的目標。

結合政府、公衛、國際共同推動

身為家醫科醫師的立委邱泰源，曾在偏鄕遇到子宮頸癌婦女求診，嚴重程度「讓人看了很不忍心」，子宮頸抹片的推動，使子宮頸癌案例變少並及早治療，如今HPV疫苗經費不足，需要重新思考經費分配，創造更大價值。

陳秀熙提及，卅多年前，他與陳建仁等多名公衛學者多次在台大公衛學院研究室開會，討論肝炎防治，形成共識，推動B肝疫苗全面接種，為台灣奠定流行病學研究基礎。此次再度與陳建仁等專家齊聚一堂，相信結合公衛、醫界、政府等力量，透過「男女皆打」、「換打九價」，可早日達到防癌目標。