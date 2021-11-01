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普悠瑪、太魯閣號限速備援系統 交長王國材今視察
交通部長王國材今到台鐵局台北機務段進行業務視察，了解「限速備援系統」執行情況，也實際參與「EMU3000新城際列車」動態測試。台鐵局正辦理EMU3000測試，年底將有三列新車投入營運，提升東部幹線運能；此外，台鐵局已完成第一批所有傾斜式列車52套限速備援系統安裝，王國材要求如期如質完成。
前年10月21日台鐵普悠瑪號在新馬站出軌，台鐵著手開發「限速備援系統」，主要功能是讓ATP關閉後，將列車速度限制在60公里以下，確保行車安全。普悠瑪號和太魯閣號共52輛（套）已裝設完成。
視察由台鐵局副局長馮輝昇就「EMU3000新城際列車」及「限速備援系統」執行現況進行簡報，隨後前往車庫實際檢視EMU3000新城際列車的整備及限速備援系統安裝情形，最後從樹林登車實際參與列車動態測試，了解列車行駛狀況。
王國材表示，感謝台鐵同仁在試車期間的努力與付出，也要求台鐵與第三方獨立驗證與認證單位(IV&V)-德國萊因公司要持續嚴格把關，確保新車各項功能均符合標準要求，台鐵在取得IV&V核發安全營運證明後，應依排定期程於年底前正式投入營運，屆時將會成為台灣鐵道上的嶄新風景。
王國材對EMU3000新增三合一按鈕，在緊急狀況下，司機員可按下按鈕，讓列車同時緊急剎車、鳴笛及切斷動力的設計表示肯定，另車廂內裝置CCTV可透過列車監視系統(TCMS)即時監控，可增加對旅客安全的保障。
王國材表示，限速備援系統已列為行政院總體檢改善項目，台鐵局在中科院的協力研發與安裝下，目前已完成第一批所有傾斜式列車52套系統安裝，請台鐵局配套加速完成法規修訂，並預計於今年底前IV&V完成安全驗證與認證後正式啟用，提升行車安全保障，同時，需依照行政院指示，加速在112年3月底前，完成全數400套系統安裝。
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