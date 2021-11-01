200多人齊聚花蓮富里稻田圈 向全球骨髓捐贈者致敬

來自全台各地的骨髓捐贈關懷小組志工、捐贈者與慈濟骨髓幹細胞中心、花蓮富里鄉農會、富里國中師生等200多人，今天在花蓮富里鄉有機稻田圈向世界骨髓捐贈者致敬。

紅藍相間的地球圖案，是世界骨髓捐贈者日活動WMDD（World Marrow Donor Day）的LOGO，每年9月第3個週六，全世界加入世界骨髓捐贈者協會的國家，都會在這一天同步舉辦歡慶活動，向全球的捐贈者致謝。

今年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，慈濟骨髓幹細胞中心特別在稻米結穗收成時，順延到今天舉行。利用0.59公頃有機田，由放樣師李曉奫率領當年為齊柏林「看見台灣」影片製作大腳ㄚ圖案的原班人馬，花費兩天時間放樣、插旗、拉線，切割出象徵感恩世界骨髓捐贈者日的地球圖案。

慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁表示，感謝富里鄉農會大力支持與花蓮扶輪社的贊助，能在現場透過200多人戴上紅藍斗笠，排列出圖騰。圖騰只維持到11月5日，割稻前都有機會看見台灣向世界捐贈者致敬。

楊國梁指出，世界骨髓捐贈者日主要目的是為了感恩所有造血幹細胞捐贈者，也讓世界看到慈濟骨髓資料庫有這麼多社會大眾支持。慈濟每年捐贈300多例的造血幹細胞到31個國家地區，希望有更多新住民與原住民來參與建檔，讓全世界的血液疾病患者都有機會獲得拯救。

慈濟骨髓幹細胞中心表示，全世界每3分鐘就有1個人得到血癌，在台灣每1個月平均有300名病患在等待移植。血癌病人只要能即時找到基因配型吻合的捐贈者，就可透過造血幹細胞，骨髓或臍帶血移植獲得治癒機會；但只有30%的患者可以在親屬中找到合適捐贈者。因此有高達70%病人，需要依靠全球非親屬志願者捐贈，才得以治療他們的疾病。