吃Buffet前先吃這項食物 日本實驗：食慾大增1.5倍

飯店的Buffet菜式不但精緻美味、色味俱佳，從港式彈牙的黑松露珍珠燒賣，到西式濃郁的香草奶油活龍蝦，應有盡有，但有時候因為食量不夠大，無法品嚐每一樣菜色。而日本節目《林先生が驚く初耳学！》（林老師也不知道的事）進行實驗，發現只要餐前三小時吃下一樣食品，食慾就會大開。

《林先生が驚く初耳学！》邀請普通女生來做測試，如果直接進食的話，平均可以吃下7.3盤的食物，但事前吃了「炸豬排」，則女生平均能吃下10.6盤，增加約1.5倍多。

《林先生が驚く初耳学！》邀請普通女生來做測試，事前吃了「炸豬排」的女生平均能吃下10.6盤，增加約1.5倍多。圖擷自《林先生が驚く初耳学！》

為什麼吃「炸豬排」會增加食慾呢？內科醫生市原広太郎就指出，關鍵在於「炸豬排的外皮」。體內吸收炸豬排外皮的油份後，會分解成為游離脂肪酸，當游離脂肪酸在血液中流動時，會刺激我們腦內的攝食中樞，繼而產生飢餓感，導致有食慾大開的現象。

不過要注意的是，進食豬排的份量，以及油在體內分解的時間點。市原広太郎建議，豬排要在享用Buffet前三小時進食，份量約兩塊切片豬排。而香脆外皮的炸雞天婦羅、炸雞也具有相同效果。

市原広太郎也表示，如果想減肥，沒有搭配白飯或蔬菜，卻只吃肉，反而會飢餓感增加，食慾大開。