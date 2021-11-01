邁向40 安麗以極致健康、創玩精神、愛永續 打造無微不至的美好生活

安麗公司今天(11月1日)歡慶在台邁向第40年，9月甫新上任的總裁林彥秀表示，安麗將以「極致健康、創玩精神和愛永續」三個策略面向，為消費者和直銷商打造美好生活。

安麗台灣新任總裁林彥秀說明，安麗透過植物的力量、創新科技和永續概念，打造極致健康，以及無微不至的美好生活。 圖／安麗提供

以全程追溯開啟「極致健康」

加拿大知名的市調集團Logit Group研究調查顯示，超過八成的台灣受訪者表示他們會定期攝取營養補充品以提升自身的免疫力；更有九成的人表示，如果一家公司的健康和營養保健食品易於追踪溯源，他們會更加信任該公司。而「全程追溯」（Traceability）是安麗供應鏈中不可或缺的一部分，60多年來也一直是其品牌的核心主張。

早在「有機農耕」流行以前，安麗就善用大自然與動植物間彼此相聯的關係，進行友善環境的耕作方式，從種子到成品全程追溯，全球更有超過80位科學家積極研發、層層把關，萃取出植物裡價值及濃度最高的營養素，製成多種安麗產品，以植物的力量守護消費者的健康。

安麗素來以植物的力量、創新的科技以及永續的概念提供優質、高效能的產品，而安麗所提倡的「極致健康」則是於生活日常起步，從飲水、呼吸、均衡飲食、適度運動、補充營養保健品，乃至關懷環境、照顧弱勢，來創造身、心、靈的正向循環。

以「創玩精神」創造熱情經濟

除了擁有健康的生活方式及態度，追求事業及經濟的穩定，也是美好生活所不可或缺的一環。而現在年輕人勇於追求自己的主張，工作已不再是生活的全部，他們更重視良好的生活品質，林彥秀表示，「過去大眾認為直銷是一種斜槓、零工經濟，安麗要倡導的是更進階的『熱情經濟』，從有興趣、好玩、且拿手的事情出發，用一支手機輕鬆起步，一個興趣開啟事業，跟志同道合的朋友藉由相同興趣組成社群。夥伴們一起健身，一起研究美妝保養、美食抑或者是一起冒險，將線下實體活動發布於社群平台上，用各種豐富多彩且引人嚮往的生活方式，開拓朋友圈，吸引粉絲，一旦讓這些朋友認同你，他們就有可能是你最堅實的潛力顧客，甚至成為事業夥伴。在這個看起來像是在『玩』的過程，其實就是在『創業』，一步步地打造擁有個人特色的數位商機，並建立個人品牌。」

除了營造輕鬆有趣的互動氛圍，以及提升數位能力，安麗認為直銷商更應具備專業的知識及素養來服務顧客，因此早在22年前，安麗就與台北醫學大學合作開設「保健營養學分班」，協助並支持直銷商增進營養專業知識；累計超過15,000人獲得學分認證，完成挑戰。安麗今年也加開「北醫曲線管理專班」，藉由營養、運動及放鬆三大主題課程，提升直銷商在曲線管理推廣上的知識及能力。明年，安麗更計劃推出北醫「健康管理師」證照班，讓直銷商成為不斷自我成長、精進，且被專業認證的健康領域專家。

安麗積極引領、培訓直銷商成為有「創玩精神」的創業家，將興趣與事業結合，透過社群影響力，創造熱情經濟，建立可持續發展的事業。 圖／安麗提供

以「愛永續」幫助人們過更好的生活

除了堅持自然有機的耕作方式，安麗也力行節能減碳，珍惜資源、實踐對環境永續的承諾。同時延續品牌「幫助人們過更健康、更好生活」的理念，透過「希望工場」公益品牌，提供弱勢朋友工作機會，幫助他們自力更生；爾後更集結公司、直銷商及社會大眾的力量，成立「安麗希望工場慈善基金會」，以「愛陪伴課輔計畫」和「追夢計畫」，長期幫助偏鄉、弱勢或缺乏資源的青年兒少，讓他們的人生有翻轉機會的可能，基金會至今已累積捐款1.8億，受惠對象達3萬人次。

你我早已生活在充滿安麗的世界

走過近40個年頭，在台灣，幾乎沒有人不知道安麗，而它的各項產品早已深植在你我的生活。安麗台灣邁入40周年，特別以其主線產品打造一個微型世界，象徵安麗為消費者打造無「微」不至的美好生活的承諾。期待更多人能夠一起實踐「極致健康」的生活態度，體驗「創玩精神」，並讓「愛永續」，創造讓身、心、靈皆美好的幸福生活。