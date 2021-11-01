民眾投訴泰奶「橘紅色」是色素？ 食藥署出面說明了

不少人每天都會購買手搖飲，雙色、漸層的飲料設計更吸引不少年輕人試飲。不過，一位民眾質疑泰式奶茶的「橘紅色」，是因為茶葉添加色素而成，認為違法並向食藥署投訴。事後，食藥署也出面解釋泰奶成份。

事實上，泰式奶茶的「橘紅色」並非茶葉造成，而是茶葉中添加了食用色素。食藥署解釋，泰國知名茶葉品牌標有「FD&C NO.6」，即是台灣常見的「食用黃色5號」色素，為合法添加物。食藥署進一步說明，所有進口茶葉都是有經過檢驗的，只要餐廳有標示產地，就沒問題，因此泰式奶茶不需要特別註明含有色素。

曾經有業者指出，由於泰國茶區多雨，導致土壤裡含氧化鐵，當泰國茶葉沖泡後，氧化鐵讓茶色變成橘紅色，但其實該說法已經被食品與消費業界的資深專家韋恩證實為錯誤，他表示，業者根本存心呼嚨，所以製造出這個「美麗的誤會」。

韋恩解釋，大量雨水沖洗下，土壤中的礦物質流失，只留下氧化鐵，因此形成「紅土」現象。但氧化鐵不會溶於水中，甚至茶中。