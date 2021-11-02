日媒破解雞蛋迷思：深色蛋黃只是節目效果 沒有比較營養

雞蛋可說是美味、營養又便宜於一身的優質食材。不過要怎麼挑選雞蛋，可說是一門學問。最近就有日本媒體，點出在大眾對雞蛋的一項錯誤認知。

根據日本媒體「DIAMOND Online」報導，許多人常常因為蛋黃顏色較濃，就認為代表蛋很新鮮或者營養價值高。不過，蛋黃的顏色其實和新鮮度跟營養價值沒有關係，而是和雞吃的飼料有關。

報導指出，一般雞吃的玉米飼料含有類胡蘿蔔素色素，影響蛋變成黃色的。而如果雞蛋的顏色較濃，代表飼料中可能混有紅甜椒、金盞花之類的粉末，由這些添加物混入紅色等色素，讓蛋黃顏色變濃。因此，比起顏色深的，不如改挑顏色呈鮮豔純黃色的蛋種。如此一來，就能避免吃到使用基改飼料餵食生下來的雞蛋。如果是吃飼料米（玄米）代替玉米的雞，雞蛋裡頭的脂肪含量還會比一般低，讓人吃得更健康。

報導分析，許多料理節目在拍攝時，為了讓蛋在畫面上比較清晰，因此都會使用顏色較深的蛋。結果在潛移默化下，觀眾自然留下了「蛋黃顏色較深的蛋比較好」的既定印象。而農產業者發現這樣的蛋比較好賣，也開始餵食含有添加物的飼料。

另外，事實上蛋殼的顏色，和雞的羽毛顏色相關，並不影響雞蛋的營養跟味道。坊間流傳褐色蛋的雞飼料比較好，純屬子虛烏有。而且在養殖技術進步之下，兩種顏色的雞成本幾乎沒有差別。雞蛋的大小也只取決於雞的年齡，越老的雞生的蛋越大顆，但是營養和新鮮度並沒有打折。