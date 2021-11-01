2021台北夜市打牙祭開跑 吃美食還能抽iPhone13

國內本土疫情趨緩，為讓大眾更安心逛夜市，台北市政府邀集包含寧夏、士林等11處夜市，即日起盛大舉辦「2021台北夜市打牙祭」，首次推出「台北夜市指南」，包含五大輕旅行路線及五大路線AR濾鏡體驗，民眾在臉書完成濾鏡拍照上傳指定貼文，就有機會抽iPad，另有網路票選活動評比人氣美食，參與活動還能抽iPhone13、Switch等獎品。

台北市副市長黃珊珊今出席記者會時表示，北市夜市內藏許多人氣美食及必比登推薦小吃，今年結合這些資訊推出台北夜市指南，讓民眾一次可認識到11處夜市人氣名攤資訊，同時搭配附近景點可規畫小旅行；另，使用悠遊付消費還可免費獲得現金回饋券。

北市市場處指出，此次參與2021台北夜市打牙祭的夜市除了11處夜市，包含寧夏、公館、延三、士林、廣州街、華西街、艋舺、梧州街、西昌街、雙城、南機場，還有慈聖宮美食街、晴光市場及民生西路45巷、民族東路410巷攤集場。

市場處表示，台北夜市指南推出五大輕旅行路線及五大路線AR濾鏡體驗，民眾在臉書完成濾鏡拍照上傳指定貼文，每周都有機會抽iPad；另推出兩階段網路票選活動，第一階段由秘密客評選個大夜市前三名，第二階段開放民眾進行網路人氣票選。

民眾在11月1日至28日活動期間，每天可投票應援，加總後選出「2021台北夜市美食指南TOP10」，每次投票即獲得一次抽獎機會，就有機會抽iPhone13、SONY耳機、Switch、美食兌換券等獎品。