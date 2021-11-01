14年首見醫院門診量負成長 醫學中心憂人潮反彈

根據衛福部最新統計，2020年全國醫院受疫情影響，服務量下降，平均每日門診40萬6575人次，較上年減少2萬5655人次，為近14年來首次反轉為負成長；2020年醫學中心平均每日門診服務量也是近五年首度低於地區醫院。民眾就醫看似回歸分級醫療，但醫院經營者並不樂觀，擔心受疫情壓抑已久醫療需求，將於今年第四季到春節期間回彈，如果又有新疫情，醫院會非常辛苦。

資深醫學中心主管表示，上一次全國醫院服務量驟減是SARS時，距離去年剛好就是大約14年，當時SARS疫情在幾個月內結束，醫院服務量就馬上反彈回來。這次新冠肺炎的疫情持續很久，按照SARS經驗，可預期今年第四季開始，反彈會比上次更厲害。

「很多不急的病人，等著等著都變成急的」，這名主管表示，例如多重慢性病患病況會複雜化或惡化，癌症病人被延後的化療都要趕快開始，還有很多心臟病患、疑似癌症病患，都需要安排檢查、確診，才能往下擬定治療計畫。這段時間累積的病患數量很驚人，而這些病人大都會集中在醫學中心。

該主管分析，除了原有的病人反彈回流，明年初春節期間，還有超過三萬一千多人要回台。當中難免會有人確診、有人回來台就醫看其他疾病，萬一又有新疫情，醫院一定是全力以赴，但壓力會非常大。能如何因應？他無奈表示，只希望民眾多多體諒，這一年醫院的工作量完全沒有比較少。

台大醫院院長吳明賢觀察，目前醫院尚未看到真正的人流反彈，還在消化因疫情而延後排程的病人。不過，即便第四季服務量很可能再升，但仍難彌補今年防疫成本提高、醫療績效下滑的整體虧損，而且第四季服務量提升後，醫院又將面臨過去每季被攤扣上億元的光景。

所謂攤扣，是為維持醫院部門點值穩定、不被過度稀釋，自2017年第二季開始由各區醫院總額共同管理會議開始祭出的措施，以公式要求各醫院自行吸收部分點數，不能申報。吳明賢表示，今年第二、三季都沒有攤扣，可預期第四季攤扣一定會增加，特別是服務量大的醫院或醫學中心，根據過去經驗，台大醫院每一季被攤扣的金額都是上億，若沒被扣，可以多發不少績效獎金。

吳明賢提醒，其實醫院的病人大多是急重難罕等「剛性需求」，終究還是會就醫，長期影響並不大，但主力服務輕症等「軟性需求」的基層診所就很最慘。特別是小兒科、耳鼻喉科診所，因為全民防疫讓上呼吸道感染相關傳染病大幅減少，病人都消失了，他呼籲「基層診所比醫院更需要救濟。」