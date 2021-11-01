勞動部預計11月開放引進移工 採積分制兩大類分開申請

勞動部長許銘春今於立院進行業務報告，多位立委關心開放移工政策。許銘春透露，計畫已送中央流行疫情指揮中心指揮核定，11月底前應可開放，但勞動部希望能更早開放。勞動部將以積分制引入移工，積分愈高愈早引進，積分制的評估項目包括移工接種疫苗數、來源國疫情、雇主防疫準備等。

許銘春十月中赴立院報告時已透露，勞動部正與經濟部、衛福部等跨部會合作，在兼顧防疫政策和產業的需求之下，研擬移工入境方案。預計將從來源國預防，如完整接種疫苗的移工可優先入境、入境前一人一室、入境必須PCR、入境後完成14天檢疫隔離加七天自主健康管理等。此一方案不僅比疫情前嚴格，也比一般外國人入境更嚴格，

許銘春今天表示，勞動部已跟衛福部協調，預留1700張集中檢疫床位；至於移工來源國的防疫，預計由駐外單位驗證是否施打疫苗。

民進黨立委莊競程質疑，移工入境方案為何比一般外國人入境檢疫更嚴格？許銘春回應，台灣主要移工來源國為印尼、泰國、菲律賓、越南，其中只有印尼每天確診者維持在一千人，其餘三國確診者每日上萬；為了維護台灣好不容易穩定的疫情，此次開放移工採專案開放，並要求防疫配套措施更嚴格、避免產生破口。

勞動部勞動力發展署署長長蔡孟良表示，積分制的評估條件包括接種疫苗劑數、來源國疫情、雇主提供宿舍防疫環境等，開放名額則根據每週釋出的集中檢疫所床位。此外，產業類移工和家事移工將分開申請、評比；移工接種疫苗種類認定由指揮中心決定。