日電車隨機殺人案 桃捷今敲定月中演練應變攻擊事件

日本東京昨晚發生電車隨機砍人縱火事件，台灣曾在2014年發生鄭捷北捷殺人事件、2016年台鐵車廂引爆爆裂物事件，造成重大傷亡，引起社會震驚，桃園捷運公司今天上午表示，3年多來相繼在機捷捷運站、車廂模擬暴徒引爆爆裂物攻擊、挾持人質及旅客疏散演練，十分練逼真，因應東京電車事件，該公司決定本月13日再次進行機捷列車發生犯罪事件演練，針對攻擊事件的旅客疏散及應變處置。

桃園捷運公司表示，機捷通車以來，針對捷犯罪事件，結合捷警、各轄區消防單位，相繼辦理9場大小型多重災害、犯罪事件演練，包括暴徒攻擊、挾持人質及爆裂物犯罪演練，一再演練提升捷運現場人員應變處置能力及熟練引導旅客疏散，每月內部再針對車站工作人員進行各項危害處理演練。

針對國內外電車、捷運站或車廂攻擊犯罪件層出不窮，桃捷十分重視，多次機捷車站、車廂進行模擬犯罪攻擊事件演練過程中，捷運人員配合警方行動中熟練防範作法，桃捷本月13日將在A2、A3站間模擬列車故障及攻擊犯罪、人員受傷演練，從中學習經驗。

桃捷人員從列車犯罪事件演練過程，針對旅客疏散，由於各列車車門旁，均設有緊急對講機，提供旅客按壓緊急通報，也宣導旅客利用隨身攜帶的雨傘、背包及就地取材滅火器保護自己，捷運人員熟悉引導旅客遇犯罪事件配合疏散及安全。