林岱樺批農藥減半成效差 要陳吉仲「不要美化數據」

2017年農委會提出「化學農藥十年減半」政策，立委林岱樺表示，2019年化學農藥用量只比2018年略減1.7%，且2020年農藥產銷不減反增，加上日前消保處抽驗網購蔬菜，有三成農藥殘留不合格，要農委會主委陳吉仲「不要只會美化數據」；陳吉仲說，農藥進口到使用會有些差距，不能依這樣的數字來檢討有無減少，但消保處針對網購電商蔬菜抽檢，農委會說，需要加強。

立法院經濟委員會今天審查農委會及所屬單位預算。林岱樺說，2017年，農委會說國內化學農藥有效成分年用量要從9139公噸降為4570公噸，達成使用減半，但是，防檢局統計，2019年劇毒農藥使用量比2018年減少50%，但是化學農藥使用量為8983公噸，只比先前略減1.7%，「成效很差」，沒有達到預期目標。

林岱樺說，2019年農藥成品進口加內銷共8988公噸，2020年為9848公噸，農藥使用不減反增。

陳吉仲說，農藥成品進口到使用有差距，不可以用這樣的數據檢討有沒有減少，是不正確解讀，這幾年農藥檢測，確保食品安全是最重要工作，使用質譜儀攔截，加上農藥進口還需調製、混合後才會給農民使用；林岱樺則要求陳吉仲「不要美化數字」，質詢現場氣氛一度火爆。

林岱樺說，農委會今年1到8月月農藥及重金屬抽檢顯示，農產品、水產品、畜產品的農藥抽檢平均每月檢測件數明顯偏低，如田間農作物共10473件，平均每月1309件，但是合格率達92.8%，驚人的高、數字漂亮；但上周消保處公布今年8月底至9月初網購蔬菜農藥殘留檢驗結果，抽驗40件就有12件不及格，比例高達3成，農委會的業務報告的合格率與消保處公布的差距大。

陳吉仲表示，上周消保處針對電商蔬菜抽驗不合格比較高，農委會同意需要加強，他說，若抽檢的是產銷履歷、有機農產品，會百分百合格，抽驗件數已比2015年前倍增，有些自行檢測，有些則委外檢測。