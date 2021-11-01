臉書禁社群發布動物認養文？ 網驚：沒有包括個人吧

臉書又有新規定，不僅不能在臉書貼文買賣動物，發布認養動物的貼文也在此限，國內已有40萬名成員的臉書社群「愛貓聯盟」因違反臉書禁售物品規定慘遭滅團；彰化縣動物防疫所所長董孟治今天表示，推動認養代替買賣是好事，他不清楚為何被禁止，希望臉書公司能修正規定，給熱心民眾一個有效參與公益的平台。

網友得知臉書這項規定都很驚訝，第一個反應是「個人臉書也不能貼認養文嗎？」一名黃姓網友表示，大家都很有愛心幫忙推動認養，她同意朋友分享認養文到她個人臉書，偶而也會貼文請好友找人認養浪浪，她很擔心個人臉書被檢舉。

「彰化人大小事」臉書社群上個月被檢舉讓網友PO文到哪裡買煙火，煙火二字在英文可當作動詞射擊、發射、開火，違反槍枝管制暴社群守則紅線，「彰化人大小事」被停權，經爭取恢復不到4天又被滅團，迄今不明第二次違規的理由，但管理團隊提高警覺，當獲知「愛貓聯盟」觸犯社群守則被通知社團停用，「彰化人大小事」積極協助和尋找解決方法。

動防所所長董孟治說，各縣市動物防疫單位藉由臉書社團協助推動認養替代買賣，熱心社團和網友的行為算是公益性質，縣市政府單位也各自成立粉絲團，動物防疫所舉辦認養活動，一定會在自己的臉書粉絲團宣傳，到目前為止，官方粉絲團沒接到停用警告。

他又說，政府動物防疫單位考慮節育手術安全性，不收容6個月以下幼犬，浪浪生下的幼犬、幼貓都是透過熱心民眾找人收養，通常使用臉書社團當發布訊息的平台，效果都很不錯，如果臉書禁止，以後這些浪浪生下的幼犬、幼貓或家犬家貓生下的幼崽要一隻隻送出去，要花很多時間，萬一費事費工，恐怕發生棄養的後遺症。

「彰化溪湖人俱樂部」管理員林淑玲表示，常有網友PO文呼籲認養浪浪或幼犬、幼貓，這無關買賣動物，她不了解禁止的原因是什麼，如果擔心「假認養，真買賣」，可以經由其他網友給予的風評去察覺有無違法情事，提報社團版主和管理人，社團版主和管理人也會注意這些違反規定的事項以免社團被停用，臉書，現在不由分說的單方面認定及作出停權處分，對社團和幫助減少流浪動物的愛心人士不太公平。