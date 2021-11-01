中醫大新竹附醫設直腸癌智慧醫療 首創智慧超微創場域

大腸直腸癌已位居十大癌症發生率的第一名，平均37.4分鐘就有一人被診斷為大腸直腸癌，中醫大新竹附醫、經濟部工業局及金屬工業研究發展中心共同合作全國首創智慧型超微創直腸癌手術平台，建置從術前到術中到術後照護臨床場域，未來將提供癌症病友更優質醫療服務。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，智慧型超微創平台分為4大部分，多元資料蒐集、建立資料銀行、AI模型訓練及健康疾病預測應用；院方將藉由收集病患資料、整合微創手術記錄、監測血氧和體溫，在進行手術時利用微創手術導航系統，讓醫師可清楚得知病灶位置，提升直腸癌手術的安全。

院方表示，還將結合大數據及AI演算法發展直腸癌人工智慧預測模型，預測直腸癌風險指數，也會透過智慧型超微創直腸癌手術平台，提升醫師標靶藥物選擇及病患術後照護，完成從術前，術中到術後一系列的智慧醫療，促進台灣精準醫療及智慧醫療產業發展。

經濟部工業局民生化工組技正李家豪肯定此次成果，透過智慧平台蒐集電子病歷、手術資料、連續型的生理徵象訊號及NGS基因資料，將蒐集到的資料建立成資料銀行倉儲，再針對特定的疾病或用途執行人工智慧模型訓練，利用這些訓練出來的模型，推導預測罹患大腸癌風險、腹腔內視鏡預測良性或惡性腫瘤、AI化療標靶藥物選擇以及手術癒後健康照護預測等人工智慧應用。

金屬工業研究發展中心副執行長林志隆感謝中國醫藥大學新竹附設醫院成立跨專科醫療團隊，制訂個人化的治療計畫，以提升癌症整體治療及照護品質，依據病患期別、體能及經濟等狀況給予不同的個別性治療與服務，期望從診斷到治療，從早期至末期的病患，都能接受適切的醫療服務。