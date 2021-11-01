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影／土壤缺養分？工研院與農試所推快篩 30分鐘知結果
家裏種的盆栽花木、農民的作物缺那種養分也能「快篩」！工研院與農試所今天發表合作開發的「土壤肥力快篩檢測套組」，讓土壤檢測時間從30天縮短到30分鐘，不需要實驗室科技人才、大家都能即時得知土壤健康狀況，精準施肥讓作物健康、收成更好，每次檢測只要30到50元。
過去農民想知道土壤缺甚麼肥，送到農試所檢測每次費用1500元，還要等一個月，往往緩不濟急，過了農作物最需要施肥的時期。
農委會與工研院合作推動智慧農業發展，開發出土壤養分快篩等16項農工合作成果，今天在工研院六甲院區舉辦成果發表會。除了土壤「快篩」檢測套組，也有仔豬監測系統，能夠透過影像與聲音辨識即時提醒養豬業者，避免母豬壓死剛出生的小豬，過去剛出生的小豬，統計有高達兩成被母豬不小心壓死。
農委會副主委陳駿季盛讚工研院發揮行動力，加速智慧農業的突破，在氣候變遷與缺工等多重影響下，讓農業發展可以更先進，幫農民解決不少問題，這些新的農業科技，對未來農業的發展，幫助不少。
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