影／土壤缺養分？工研院與農試所推快篩 30分鐘知結果

家裏種的盆栽花木、農民的作物缺那種養分也能「快篩」！工研院與農試所今天發表合作開發的「土壤肥力快篩檢測套組」，讓土壤檢測時間從30天縮短到30分鐘，不需要實驗室科技人才、大家都能即時得知土壤健康狀況，精準施肥讓作物健康、收成更好，每次檢測只要30到50元。

過去農民想知道土壤缺甚麼肥，送到農試所檢測每次費用1500元，還要等一個月，往往緩不濟急，過了農作物最需要施肥的時期。

農委會與工研院合作推動智慧農業發展，開發出土壤養分快篩等16項農工合作成果，今天在工研院六甲院區舉辦成果發表會。除了土壤「快篩」檢測套組，也有仔豬監測系統，能夠透過影像與聲音辨識即時提醒養豬業者，避免母豬壓死剛出生的小豬，過去剛出生的小豬，統計有高達兩成被母豬不小心壓死。