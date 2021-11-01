環團送四米高蘇貞昌人偶 籲扛減碳責任協助跨部會運作

台灣至今仍未公告「2050淨零排放路徑藍圖」，環團今天到行政院前抗議，質疑行政院長蘇貞昌針對淨零碳排的議題僅是喊口號，不打算做出實際行動，未了解氣候變遷危機和國際碳邊境稅衝擊的嚴重性，要求蘇貞昌帶頭扛起減碳責任、協助跨部會運作，並承諾提出淨零轉型路徑、加速制定有效碳定價政策。

綠色和平今天上午帶著四米高、手上拿著被撕毀有效碳定價的蘇貞昌巨嬰人偶到行政院前抗議，要求蘇貞昌不要再當氣候巨嬰，面對氣候變遷不是喊政治口號就有糖吃，有效碳定價必須落實，台灣再生能源才能健康發展，排碳大戶才有誘因減碳，台灣的淨零路徑規畫也必須盡快公開，各部門和整體社會的減碳目標和行動才會更明確。

行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝出面接受陳情書，承諾會安排行政院與綠色和平會面，並將修法建議書與報告書親自轉交給蘇貞昌。

綠色和平專案主任鄭楚忻表示，環保署對於碳費機制的制定敷衍了事，缺乏減碳和經濟有效性，「溫管法」修法期程也一再拖延，到現在各部會淨零路徑的難產，顯現行政院面對跨領域、跨部會減碳議題的無力與推託，必須由行政院帶頭，率領各部會執行具體減碳行動。

鄭楚忻說，光喊一句2050淨零排放目標入法，不代表台灣就能達到淨零，希望蘇貞昌能夠「轉大人」加速氣候行動，扛起台灣邁向淨零的重責大任，國際上行之有年的碳定價制度，需要仰賴行政院帶領許多跨部會協作，行政院必須思考政策整體的減碳或是經濟「有效性」，否則根本僅是只求有、不求好。