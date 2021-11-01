快訊

疫情下就學貸款可加貸生活費 每學期最高4萬元

7旬阿公搏命槍戰…日本黑道早年輕鬆賺上億 如今老又窮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環團送四米高蘇貞昌人偶 籲扛減碳責任協助跨部會運作

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
綠色和平組職上午送蘇貞昌充氣人偶到行政院，要求具體承諾溫管法修法，並要求對話，綠色和平組職成員在台北市中山南路幫蘇貞昌寶寶充氣後再抬到行政院前，沿途引來路人好奇觀看。記者邱德祥／攝影
綠色和平組職上午送蘇貞昌充氣人偶到行政院，要求具體承諾溫管法修法，並要求對話，綠色和平組職成員在台北市中山南路幫蘇貞昌寶寶充氣後再抬到行政院前，沿途引來路人好奇觀看。記者邱德祥／攝影

台灣至今仍未公告「2050淨零排放路徑藍圖」，環團今天到行政院前抗議，質疑行政院長蘇貞昌針對淨零碳排的議題僅是喊口號，不打算做出實際行動，未了解氣候變遷危機和國際碳邊境稅衝擊的嚴重性，要求蘇貞昌帶頭扛起減碳責任、協助跨部會運作，並承諾提出淨零轉型路徑、加速制定有效碳定價政策。

綠色和平今天上午帶著四米高、手上拿著被撕毀有效碳定價的蘇貞昌巨嬰人偶到行政院前抗議，要求蘇貞昌不要再當氣候巨嬰，面對氣候變遷不是喊政治口號就有糖吃，有效碳定價必須落實，台灣再生能源才能健康發展，排碳大戶才有誘因減碳，台灣的淨零路徑規畫也必須盡快公開，各部門和整體社會的減碳目標和行動才會更明確。

行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝出面接受陳情書，承諾會安排行政院與綠色和平會面，並將修法建議書與報告書親自轉交給蘇貞昌。

綠色和平專案主任鄭楚忻表示，環保署對於碳費機制的制定敷衍了事，缺乏減碳和經濟有效性，「溫管法」修法期程也一再拖延，到現在各部會淨零路徑的難產，顯現行政院面對跨領域、跨部會減碳議題的無力與推託，必須由行政院帶頭，率領各部會執行具體減碳行動。

鄭楚忻說，光喊一句2050淨零排放目標入法，不代表台灣就能達到淨零，希望蘇貞昌能夠「轉大人」加速氣候行動，扛起台灣邁向淨零的重責大任，國際上行之有年的碳定價制度，需要仰賴行政院帶領許多跨部會協作，行政院必須思考政策整體的減碳或是經濟「有效性」，否則根本僅是只求有、不求好。

行政院 減碳 蘇貞昌

延伸閱讀

影／環團送蘇貞昌人偶到政院 要求具體承諾溫管法修法

綠委辦公投說明會 邀蔡英文、蘇貞昌宣講

公投說明會批藍配合中共 孫大千：蘇貞昌到底多愛中共

美國贈150萬劑莫德納起飛 蘇揆：真朋友真進展

相關新聞

賽諾菲高血壓藥爆不純物超標 食藥署回收三批號900萬顆

又有沙坦類高血壓原料藥驗出不純物！賽諾菲股份有限公司的三項藥品，包括「安普諾維膜衣錠150毫克」、「安普諾維膜衣錠300...

周日冷空氣南下 北部、東北部下探15、16度

受到東北風及華南雲系影響，北部天氣陰晴不定，天氣風險管理公司分析師賴忠瑋指出，東北風影響到明天，周三天氣稍微回暖，周末又...

因應健保財務缺口 5大醫院團體聯手自救

長期以來，健保財務壓力轉嫁到醫療院所，全國五大醫院團體（台灣醫院協會、私立醫院協會、醫學中心協會、區域醫院協會、社區醫院...

救健保 陳時中重提部分負擔改革

全國五大醫院團體日前拜會衛生福利部部長陳時中，宣示不衝量、展現支持健保財務永續的決心，而陳時中也重申，將在不影響弱勢就醫...

超商咖啡寄杯才15元賺什麼？ 網揭真相：其實賺更多

台灣超商不時推出優惠，有時候可以集滿點數以半價換購咖啡，又或有「寄杯」服務。一位網友提及，咖啡寄杯換算一杯才15元，比自己買咖啡豆充泡還便宜，提問超商到底如何從咖啡寄杯中獲利？

嘉明湖嚴重汙染 水鹿每天喝塑膠微粒

環團與學界首度合作研究微塑膠對野生動物影響，發現塑膠危害已從海洋擴散至高山，根據水源樣本檢測，嘉明湖微塑膠平均檢出率為百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。