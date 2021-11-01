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「向海致敬」線上成果展 莫忘守護海洋的一群人

中央社 / 花蓮縣1日電

東管處1年多來動員1萬多人次，在沿線海岸清潔維護，已清理海廢745.54公噸，清理長度約3757公里，相當於繞台灣3.5圈，今天起舉辦線上成果展，展出守護海洋的努力成果。

為宣導民眾瞭解守護海洋、海洋資源永續的重要性，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處自今天起舉辦「東部海岸向海致敬」線上成果展，為期1個月，歡迎大家一起認識「向海致敬」友善海洋維護政策，同時瞭解合作夥伴共同投入清理及守護海洋的努力成果。

東管處今天發布新聞稿表示，東部海岸線及綠島環島海岸線合計長達188公里，沿線海岸地形地質景觀優美，緊臨的太平洋海域水體清澈、海洋生物多樣性及海洋生態資源豐富，具備推動水域遊憩活動極佳的天然條件，更與地方觀光產業、漁民生計緊密關聯。

東管處指出，行政院自民國109年推動「向海致敬」政策，期望由「淨海」出發，打造讓民眾樂於「近海」、「進海」的友善環境。為達成「188公里每吋海岸土地都乾淨」，1年多來與相關單位建立即時橫向連繫管道，專案執行協同台東縣政府相關各鄉公所等動員清潔人數1萬7183人次，清理長度約3757.24公里。

統計清理海岸廢棄物745.54公噸，包含一般垃圾199.68公噸，資源垃圾70.98公噸，漂流木474.88公噸。

東海岸的碧海藍天美景令人嚮往，但海岸清潔維護需全民共同努力，東管處盼民眾能從生活中認識海洋廢棄物，此項成果展期間搭配線上有獎徵答活動，答對獲獎者可獲得超商禮券，歡迎民眾踴躍參加。

廢棄物 國家風景區 行政院

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