孕產風險可預防 豐原醫院教孕媽咪安全生

衛福部豐原醫院表示，世界衛生組織指出全世界每天約有6700名新生兒死亡，並有810位婦女死於可預防的懷孕與分娩相關因素，多數死亡及死產風險是可透過專業醫療人員經驗評估及環境改善，為響應國際病人安全WHO訂定2021年主題為「孕產兒安全（Safe maternal and newborn care）」，豐原醫院舉辦系列活動「孕產兒安全，我豐陪」，由單位主管、醫療人員和民眾參加，讓民眾更了解孕產婦與新生兒安全的重要性、為孕產兒安全或醫療人員安全發聲。

根據衛福部資料庫及國際文獻分析，列出產婦及新生兒死亡和重大傷害及胎兒死亡的主要原因，風險因子有妊娠高血壓、子癲前症、植入性胎盤、前置胎盤、胎盤早期剝離、羊水栓塞、靜脈栓塞、胎兒窘迫、產後大出血。並透過孕產婦完整照護包含：及時準備、辨識及預防、緊急應變及檢討與學習等，發展出國內婦產科之風險管控重點，提升孕產安全並降低生產事故。

衛生福利部豐原醫院院長賴慧貞表示，豐原醫院重視孕產兒病安文化，配合宣導主題「把握關鍵，產除風險」，她率領一級主管及婦兒科團隊共同拍攝本期院刊主題。