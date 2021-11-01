孕產風險可預防 豐原醫院教孕媽咪安全生
衛福部豐原醫院表示，世界衛生組織指出全世界每天約有6700名新生兒死亡，並有810位婦女死於可預防的懷孕與分娩相關因素，多數死亡及死產風險是可透過專業醫療人員經驗評估及環境改善，為響應國際病人安全WHO訂定2021年主題為「孕產兒安全（Safe maternal and newborn care）」，豐原醫院舉辦系列活動「孕產兒安全，我豐陪」，由單位主管、醫療人員和民眾參加，讓民眾更了解孕產婦與新生兒安全的重要性、為孕產兒安全或醫療人員安全發聲。
根據衛福部資料庫及國際文獻分析，列出產婦及新生兒死亡和重大傷害及胎兒死亡的主要原因，風險因子有妊娠高血壓、子癲前症、植入性胎盤、前置胎盤、胎盤早期剝離、羊水栓塞、靜脈栓塞、胎兒窘迫、產後大出血。並透過孕產婦完整照護包含：及時準備、辨識及預防、緊急應變及檢討與學習等，發展出國內婦產科之風險管控重點，提升孕產安全並降低生產事故。
衛生福利部豐原醫院院長賴慧貞表示，豐原醫院重視孕產兒病安文化，配合宣導主題「把握關鍵，產除風險」，她率領一級主管及婦兒科團隊共同拍攝本期院刊主題。
豐原醫院透過雙親教室互動、教育講座及門診海報張貼等宣導活動，邀請兒科及婦產科醫護人員在院內網站及社群與孕媽咪們共同分享孕期安全，婦兒團隊也透過「生產經驗分享聚會」，傳遞孕產兒安全照護觀念，鼓勵孕產婦主動說出疑慮擔憂，讓護病雙向溝通無障礙。
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