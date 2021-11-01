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超商咖啡寄杯才15元賺什麼？ 網揭真相：其實賺更多

聯合新聞網 / 綜合報導
咖啡寄杯換算一杯才15元，一位網友提問超商到底如何從咖啡寄杯中獲利？圖／ingimage
咖啡寄杯換算一杯才15元，一位網友提問超商到底如何從咖啡寄杯中獲利？圖／ingimage

台灣超商不時推出優惠，有時候可以集滿點數以半價換購咖啡，又或有「寄杯」服務。一位網友提及，咖啡寄杯換算一杯才15元，比自己買咖啡豆充泡還便宜，提問超商到底如何從咖啡寄杯中獲利？

一名網友在「PTT Gossiping」表示，星巴克販售的咖啡最便宜也要八九十元，見鄰居在超商寄了200杯，比自己買咖啡豆充泡還要便宜，更不用費力清洗咖啡機。原PO計算，超商寄杯大概才15元一杯咖啡，直言「寄杯咖啡，超商賺什麼？」

不少網友認為咖啡成本不高，「咖啡豆本來就是很便宜」、「豆子比濾掛咖啡成本還低」、「杯子價格還比較貴」、「統一豆子是大盤商」、「超商那些豆子都是混合豆」、「豆子成本搞不好只有1-2塊」。

也有網友認為咖啡寄杯只示一種行銷手法，營造超商提供方便的形象，讓顧客領咖啡時，可以順便購買其他優惠組合產品，「賺你會來消費」、「超商賺的是人流，光是上架費就賺飽」、「你只要去超商，多買幾次東西，人家就回本」、「重點是提前拿到的現金」、「大筆提前的金流可運用」。

咖啡 超商

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