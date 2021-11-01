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挺過疫情還有寒冬！黃子佼心疼長輩遭遺忘 疾呼「有就捐」

撰文 / 李姿瑩

歲末年終將至，在各行各業挺過疫情之際，民眾的愛心也不冬眠。一粒麥子基金會和天主教中華聖母基金會、弘道基金會、屏東基督教醫院共同響應與7-ELEVEN攜手發起的「加減新生活–銀齡新生活」公益募款計畫，黃子佼也挺身而出，呼籲大家可以恢復順手捐發票、捐零錢的習慣，成為長輩們和照護家屬、志工的堅強後盾。

黃子佼熱心公益不遺餘力，疫情期間社福團體陷入困頓，他收到許多求救訊息，盡己所能協助幫忙發文宣傳。「台灣社會還是滿有愛心，我也對此有信心，就是要幫助他們被看見。」黃子佼表示，無論是弱勢孩童、長輩還是毛小孩，都需要正向的循環支持，「就算是按讚和留言，都是一份力量，不要小看自己的座標之力。」

黃子佼呼籲民眾愛心不冬眠。 記者沈昱嘉／攝影
黃子佼呼籲民眾愛心不冬眠。 記者沈昱嘉／攝影

一粒麥子基金會長期投入服務獨居長者，把溫暖和關懷送進偏鄉。黃子佼過去也曾探訪過弱勢長輩，想起朋友為了照顧高齡失智的爸爸，凡事親力親為直到父親過世，黃子佼無比心疼。尤其疫情期間，共餐計畫被迫暫停，許多長輩頓失生活重心。黃子佼感嘆：「連我們都不知道會面臨什麼狀況，更何況是長輩們，真的能做一點是一點。」

在黃子佼帶動下，子弟兵Lulu黃路梓因、黃豪平都群起響應，幫助小農、社福團體提升曝光率。黃子佼坦言，長輩們是這當中更容易被遺忘的一群，因為很多高齡銀髮族連上網都不會，不知該如何求援，只能靠基金會顧及他們的需要。

一粒麥子基金會執行長林木泉披露嚴峻的現況，許多小額捐款者陸續來電，告知工作受到疫情影響，不得不暫停捐款計畫。與去年同期相比，整體募款率少了兩成，但基金會沒有放棄，在防疫規範下持續加強電話問安關懷，甚至透過遠端視訊，帶著長輩們一起活動。

然而不能「共餐」，帶給長輩的衝擊遠超過外界想像。林木泉執行長提到：「共餐提供的這一餐可能是獨居老人一天中最完整豐盛的一餐，我們盡力做到營養均衡，長輩們獲得一起吃飯的樂趣，還有自然互相關懷的氛圍，紓解他們的孤單感，對他們來說非常重要。」少了共餐和到醫院復健等機會，長輩出門意願和次數銳減，不得不承受新的改變。

好不容易等到疫情降溫，緊接著要面對寒冬考驗。一粒麥子基金會除了繼續共餐服務，還需要足夠的保暖物資，趕在寒流來襲前送到長輩手上。林木泉執行長透露，很多長輩沒能熬過酷暑，面對寒冬基金會絕對嚴陣以待。黃子佼也認同，非都會區的偏鄉，服務更需要強大的意志力。雖然現代人消費習慣逐漸改變，但黃子佼相信台灣民眾愛心不變，無論零錢或發票隨時可以「有就捐」。

民眾除了在7-ELEVEN投下零錢，更可以利用今年推出的「OPEN POINT APP 慈善捐款」功能，動動手指即可單筆或定期定額捐款響應公益。更多關於「加減新生活–銀齡新生活」公益勸募計畫請上：http://www.hondao.org.tw/activity_page/7-11love/index.html

林木泉執行長期盼長輩們能過個溫暖冬天。 記者沈昱嘉／攝影
林木泉執行長期盼長輩們能過個溫暖冬天。 記者沈昱嘉／攝影

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