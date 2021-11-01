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農委會預算1485.12億元增8.4% 法律義務支出占近一半

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影

農委會111年度預算編列1485.12億元，比去年多8.4%，其中法律義務支出有735.23億元，占總預算一半(49%)；其中，一般性支出469.69億元(占32%)；公共建設支出237.51億元(占16%)； 科技發展支出42.69億元(3%)；一般性支出、法律義務支出(如老農津貼)絕大多數預算仍用於各式補助，公共建設及科技研究發展兩者加起來僅約兩成。

立法院經濟委員會今天審查農委會及所屬單位預算。農委會主委陳吉仲表示，增撥補主要是綠色環境給付，糧政業務，過去公務預算撥部不足因此增列；而老農年金減列9億多主要是人口結構問題，另今年一月開始農民退休儲金增列8億多；而科技發展支出比去年減少0.74%，轉為氣候調適、淨零碳排、農業資材循環，智慧農業。

根據農委會報告顯示，法律義務支出有735.23億元，占總預算一半(49%)；主要為老農津貼454.81億元、農民參加農保補助15.90億元、彌補農保虧損34.39億元、農民退休儲金政府提繳21.07億元、補充農業天然災害救助基金17.11億元、獎勵休漁基金3.86億元、漁船用油補貼10.16億元、補助農田水利作業基金22.29億元；這些長年經常性支出，比去年減少17.69%。

另外總預算支出排名第二為一般性支出469.69億元(占32%)，比去年406.16億元增加63.53億元(15.6%)；除了人事行政費用外，也包括相關計畫經費，增列項目為農產品進口損害基金39.86億元、撥充農發基金20.93億元、農產品溯源管理與行銷計畫4.21億元。

2020年「科學人」雜誌在臉書粉絲團刊登萊克多巴胺豬肉進口廣告，引發爭議，事後被追查此廣告預算來源就是「農產品受進口損害救助基金」，適法性受到監察院，要求廣宣需列專項，以利國會及社會大眾監督。

而根據立法院預算中心今年度的報告顯示，農發基金中，產銷調節緊急處理計畫經費執行狀況，2015、2016年執行率在7％到8％、約千萬，但2017年開始，執行率增為114.92％、2018年75.14％，2019年415.43％；而2019年辦理農產品因應產銷失衡收購數量，其中6成都用於「多元經濟循環利用」。

農委會 農民 立法院

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