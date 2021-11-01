雲嘉南風管處防疫鬆綁 今起最大容許承載量百分百

疫情穩定，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，為兼顧觀光及經濟發展，今宣布，各遊客中心及開放景點最大容許承載量為100%，也提醒遊客基於防疫進入各遊客中心與展館仍須隨時戴口罩。

雲嘉南管理處長徐振能表示，中央流行疫情指揮中心於10月28日宣布自11月2日至11月15日維持疫情警戒標準為第二級，並調整相關措施及規定，在維持基本防疫管制條件下，配合指揮中心，研擬鬆綁措施，期望在防疫管制上，可兼顧觀光及經濟發展需求，後續將持續關注疫情發展及配合指揮中心各項指引滾動檢討。

徐振能指出，歡迎民眾至雲林、嘉義、台南濱海地區遊玩並使用振興5倍券與國旅券，其中搭配振興5倍券，於雲林縣政府營業登記地點或稅籍登記商店或其他類消費，累計消費滿500元以上者，憑發票兌換發票金額10%現金回饋並加碼「遊雲林抽百萬名車」抽獎活動。

嘉義縣政府推出「來嘉消費，月月抽好禮」，消費滿500元即有機會抽中Gogoro、IPhone手機以及價值500萬元的輕豪宅。

台南市政府祭出「台南購物節，好禮月月抽活動」，消費滿100元即可抽價值700萬元的輕豪宅及油電汽車等多項大獎，遊客入住台南地區合法旅宿，即贈送「台南好康券」，憑券可享「食、宿、遊、購、行」超過100種優惠，包括可免費搭乘「台灣好行61西濱快線」，至台南七股、將軍、北門濱海及布袋商港、高跟鞋教堂等地，賞海景吃美食，詳細站點資訊及行車時刻可至https://reurl.cc/2oEQqn網站查詢。

此外，雲嘉南濱海觀光圈業者店家，亦搭配5倍券，推出多項優惠折扣及消費方案，更多豐富有趣活動資訊，歡迎搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。