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物價蠢動漲得有感？陳吉仲：農產品價格絕對非常穩定

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影

疫情時代，消費者感受到通膨蠢蠢欲動，物價逐漸攀升，雞肉、豬肉、蔬菜等農產品零售價格漲到消費者有感；農委會主委陳吉仲今天說，農產品價格穩定。

立法院經濟委員會今天審查農委會及其所屬機關預算。陳吉仲表示，去年受疫情影響，總統與院長要求農委會一個最重要的責任，就是穩定供應國內消費者所需要的農產品；農委會幾乎每個月都在盤點，這一次可能的通膨，對我們所有的農產價格影響；他說，價格絕對非常穩定，現在進入冬天是蔬菜的盛產期，也絕對沒問題。

陳吉仲說，比較關心的是畜產跟漁產，現在豬肉都是在綠燈區，批發價格在7500多元上下(每百公斤)，肉雞、土雞、雞蛋的批發市場，過去這一個月幾乎非常的穩定，請消費者踴躍購買農產品。

民生物價上揚，行政院主計總處日前公布9月消費者物價總指數（CPI），17項民生物資中，豬肉9月CPI年增率較上年同月上漲7.75%，為79個月以來新高，主計總處推估飼養成本高，使豬肉價格也提高；時代力量日前做民調，有55.9%民眾對於生鮮蔬果漲價有感。

主計長朱澤民日前表示，物價有上漲壓力，是因為成本上升非通膨，需注意物價的影響以及是否會發生通膨。

根據中央畜產會統計，雖然平均批發價格約75元左右，但批發價格與零售消費者採購的價格差很大，以大賣場一份火鍋豬肉片為例，疫情前約80元上下，一路攀升至現在至少需要百元(300g)，天涼消費者吃火鍋，漲價很有感。

另外，指標性禽肉紅羽土雞每台斤平均批發價約42元，即使批發價格相對平穩，但北部零售市場土雞腿一隻都在200元上下，直逼春節前的節慶物價行情；全國公務人員協會前理事長李來希日前抱怨花蓮市場2袋土雞腿秤重要價508元，其實已經是傳統市場常態，部分北部市場，甚至土雞腿算「隻」販賣，並不用秤的。

農委會 通膨 疫情

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