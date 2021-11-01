不出國照樣享受泡湯樂 寶來、不老溫泉季開跑

天氣變涼，進入泡湯熱季，高雄山區溫泉分布廣，六龜區的寶來、不老和茂林區情人谷等地都有溫泉。隨著疫情趨緩，上山踏青，泡湯，搭配登山健行、禮佛參拜等行程，讓身心靈都快活。

茂林國家風景區管理處日前宣布「寶來、不老溫泉季」開跑，接下來有一系列活動，包含12月31日有「山城跨年晚會」、1月1日「聽梅訴說－茶席野宴」、1月15日「聽梅訴說－古道探險」、2月19日「做一個田莊人－產地餐桌」、2月26日「做一個田莊人－山城野炊」，活動需要報名，酌收材料費等。

茂管處近年持續輔導當地業者取得溫泉標章，對消費者更有保障。茂管處表示，寶來、不老溫泉區，目前有溫泉標章或合法旅宿資格業者有13家，許多已是老字號，遊客可依個人需求選擇湯屋或大眾池，各家業者收費不同。

茂管處長柯建興說，在後疫情時期，戶外型休閒活動蔚為風潮，無法出國度假，到台灣鄉間、山區走走，也能獲得旅行的快樂與驚喜。