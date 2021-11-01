周日冷空氣南下 北部、東北部下探15、16度

受到東北風及華南雲系影響，北部天氣陰晴不定，天氣風險管理公司分析師賴忠瑋指出，東北風影響到明天，周三天氣稍微回暖，周末又有明顯變化，預計周日晚間有一波較強冷空氣接近台灣，北部、東北部低溫不排除下探至15、16度。

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋表示，台灣今天持續受東北風及華南雲系影響，中部以北和東半部的雲量都偏多，東北部和東部容易有局部零星短暫陣雨，雲林、嘉義以南則相對晴朗穩定。北部和東部今天的溫度為微涼到舒適，中南部日夜溫差大，白天略熱，早晚偏涼。

今天清晨除了高雄和屏東還有23至24度之外，中北部和東部的低溫都只有20到22度。中午高溫北部和東半部約24到26度，中南部則有29到31度。

賴忠瑋表示，周三起北方高壓東移出海後，台灣附近將轉為偏東風至東南風，西半部桃園、新竹以南的天氣將更加穩定，空氣也會回到有點像夏天的悶熱感。本周末天氣會有較明顯變化，周五晚起將會有一波水氣較多的華南雲系東移接近台灣，周六中部以北和東半部都有局部短暫陣雨。

賴忠瑋表示，周日白天有機會出現短暫空檔，不過晚起將有一波較強冷空氣南下接近台灣，預計中部以北和東部將轉有雨。北部和東北部的低溫不排除下探到15至16度。因還有一周時間，還是有天氣變化空間，要多留意更新天氣預報。