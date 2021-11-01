2021 信義區紅什麼？TOP 10 人氣美食 新潮台菜、健康輕食、精緻燒肉通通有
信義區餐廳競爭激烈！一間間餐廳站出來根本就是神仙打架，每間都各有特色又美味！
TOP 10 / Sweet Tooth
光復南路421巷9號
TOP 9 / 燒肉中山 ZONZEN
松壽路12號10樓
TOP 8 / 新宿 つけ麵 五之神製作所
忠孝東路四段553巷6弄6號
如果你也愛濃厚系拉麵，千萬別錯過這間！販售蝦湯系列拉麵與沾麵，必吃濃厚豚骨蝦拉麵，有多片叉燒還有溏心蛋跟招牌筍乾！蝦汁的鮮甜與豚骨的濃醇融為一體，鮮味突出、整體口味偏鹹！濃厚蝦沾麵也非常推薦！（MENU美食誌莊提供）
TOP 7 / HERZMOMENT 笛瑟甜點工坊
虎林街202巷66號
TOP 6 / CAFE ACME
信義路五段150巷11弄1號
TOP 5 / 心潮飯店 Sinchao Rice Shoppe
忠孝東路五段68號
TOP 4 / TAMED FOX XINYI
松仁路91號 B1
你有看過這麼色香味俱全的健康餐嗎？雞腿肉又香又嫩，還有炒菇、滑蛋、泡菜等配料可以選！基底可以是糙米藜麥飯、沙拉或各半，滿足不愛吃飯的族群！另外也有三明治、泰國米線沙拉限量販售！ （MENU美食誌YiChun Chou提供）
TOP 3 / WakuWaku Burger 101店
吳興街117號
TOP 2 / 史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei
松智路17號47樓
TOP 1 / SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店台北旗艦店
忠孝東路五段15巷16號
生吐司的風潮延燒至今還沒退燒！現烤的生土司外脆內軟，搭上多種沾醬非常迷人，排隊也要吃到！藍寶石藍莓是莓果控必點，牛奶煉乳很讓人驚艷，可以列為必選醬料！內用有多達 15 種果醬可以選擇，選擇障礙者們要做好心理準備啦！（MENU美食誌huihui提供）
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