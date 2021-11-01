2021 信義區紅什麼？TOP 10 人氣美食 新潮台菜、健康輕食、精緻燒肉通通有

信義區餐廳競爭激烈！一間間餐廳站出來根本就是神仙打架，每間都各有特色又美味！

TOP 10 / Sweet Tooth

光復南路421巷9號

TOP 9 / 燒肉中山 ZONZEN

松壽路12號10樓

位於 ATT 4 FUN 的 10 樓，裝潢跟菜單都非常有質感、窗外風景優美，替用餐氣氛加了不少分！內用座位數量不多，有店員代烤服務！肉類品項多，有經典套餐跟肉多套餐可選！價位偏高、適合約會聚餐，是消耗五倍券的好地方！（MENU美食誌 Wei 提供）

TOP 8 / 新宿 つけ麵 五之神製作所

忠孝東路四段553巷6弄6號

如果你也愛濃厚系拉麵，千萬別錯過這間！販售蝦湯系列拉麵與沾麵，必吃濃厚豚骨蝦拉麵，有多片叉燒還有溏心蛋跟招牌筍乾！蝦汁的鮮甜與豚骨的濃醇融為一體，鮮味突出、整體口味偏鹹！濃厚蝦沾麵也非常推薦！（MENU美食誌莊提供）

TOP 7 / HERZMOMENT 笛瑟甜點工坊

虎林街202巷66號

TOP 6 / CAFE ACME

信義路五段150巷11弄1號

在西門町有高人氣的 ACME 在信義區也開了間咖啡廳，爬完象山想來個愜意早午餐就來這吧！巴西莓優格碗在優格上面鋪滿了奇異果、香蕉、草莓和麥片，莓果優格濃稠不甜膩！松露嫩蛋三明治跟巴斯克乳酪蛋糕都是店裡的人氣品項！（MENU美食誌 小隻吃貨🌝 提供）

TOP 5 / 心潮飯店 Sinchao Rice Shoppe

忠孝東路五段68號

提供）

TOP 4 / TAMED FOX XINYI

松仁路91號 B1

你有看過這麼色香味俱全的健康餐嗎？雞腿肉又香又嫩，還有炒菇、滑蛋、泡菜等配料可以選！基底可以是糙米藜麥飯、沙拉或各半，滿足不愛吃飯的族群！另外也有三明治、泰國米線沙拉限量販售！ （MENU美食誌YiChun Chou提供）

TOP 3 / WakuWaku Burger 101店

吳興街117號

TOP 2 / 史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei

松智路17號47樓

慶生、吃大餐的好選擇，位於微風南山 47 樓。牛排的炭烤香氣超級濃郁，且油脂分布均勻！配菜非常多汁解膩，還有一旁的海鮮也更襯托出牛排的鮮甜味！來這裡必點巨大巧克力蛋糕，些微焦糖味跟濃郁巧克力香，兩人分食還是吃不完呀！ （MENU美食誌 Peggy Hsueh 提供）

TOP 1 / SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店台北旗艦店

忠孝東路五段15巷16號

生吐司的風潮延燒至今還沒退燒！現烤的生土司外脆內軟，搭上多種沾醬非常迷人，排隊也要吃到！藍寶石藍莓是莓果控必點，牛奶煉乳很讓人驚艷，可以列為必選醬料！內用有多達 15 種果醬可以選擇，選擇障礙者們要做好心理準備啦！（MENU美食誌huihui提供）

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