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來新竹就是要吃早午餐啦！8 間澎湃質感早午餐大推薦

聯合新聞網 / MENU美食誌

新竹的早晨可不能缺少一份美好的早午餐！睡到自然醒還是可以吃好好！

TOP 8 / 李克承博士故居A-moom

新竹市/東區

日式古建築隱匿在城市中宛如小秘境般，入內用餐要脫鞋穿襪哦！必點可愛100%山形吐司，有五種鹹甜口味，一份可任選兩種呦！手作吐司的外皮酥脆，一口咬下便嚐得到內部綿密鬆軟的口感！季節水果三明治也是這裡的必點品項！

TOP 7 / Mr.Moon月亮先生咖啡館

新竹縣/竹北市

頂級早午餐含有每日湯品、烤雞腿、德式香腸、吐司、炒蛋、沙拉、炸物，以及餐前豆漿跟副餐飲料！豆漿喝起來很滑順，奶油濃湯濃郁順口！烤雞腿的皮很酥脆，肉也不會過柴！整體來說是很豐富的一頓早午餐！（MENU美食誌林佳俞提供）  

TOP 6 / 佬法室早午餐

新竹市/東區

歐姆雷控這邊請！嫩嫩的蛋捲裡頭口味有四種可選，搭配手作吐司口感一級棒！沙拉醬是柚子味很清爽，炸地瓜鬆軟綿密！除了歐姆雷系列，還有早午盤餐、漢堡、義大利麵等，餐點出餐速度蠻快的哦！（MENU美食誌yuning提供）

TOP 5 / 小稻甜 Cafe

新竹市/北區

唐揚雞鬆餅是他們家的招牌，唐揚雞多汁不乾柴，鬆餅旁附上蜂蜜，想吃甜的還是鹹的口味可以自己搭！此外還有沙拉、主菜、歐姆蛋！燻雞蛋捲裡的份量也給的很足夠，男生也能吃的很滿足！

  （MENU美食誌強生隨便吃提供）

TOP 4 / Hidden off

新竹市/北區

隱藏在巷弄裡的咖啡店，白色系與木頭裝潢給人溫柔的氛圍。很適合睡到下午來吃點輕食，再來塊蛋糕！軟法麵包蛋沙拉的蛋沙拉口味很溫和，搭配一旁沙拉清爽加分！必點的微笑捲毛戚風蛋糕，光是用看的就非常療癒！（MENU美食誌大嬸愛美食提供）

TOP 3 / 二十四分之一早午餐

新竹縣/竹北市

這間早午餐店同時也是麵包店，除了麵包還販售豐盛精緻的澳式早午餐！鮭魚班尼迪克蛋調味較重，三色蕃茄雞肉沙拉的調味爽口！推薦好友相聚可點麵包籃，多款香噴噴麵包絕對讓你無法抵擋！（MENU美食誌晏嘉提供）

TOP 2 / Mountain House 山房

新竹市/東區

吐司控的天堂在這裡，販售各式各樣的甜口味吐司跟鹹口味三明治、可頌！甜口味的吐司抹醬都抹得很厚，且口味有創意！若有選擇障礙也可以選擇雙醬呦！早餐漢堡肉山明治推薦給早餐一定要吃到肉的你！（MENU美食誌古哈哈提供）    

TOP 1 / 微生 Float Dept.

新竹市/東區

在巨城附近的巷弄裡，是小有名氣的網美店。在網美店的外表下，食物卻不簡單！日式飯糰擄獲了許多人的胃，兩種口味的飯糰搭配三種漬物與溏心蛋，豪華套餐還有唐揚雞！乾咖哩跟煎餃也很多人點！（MENU美食誌MMJ提供）

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美食誌 新竹 麵包

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