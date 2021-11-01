來新竹就是要吃早午餐啦！8 間澎湃質感早午餐大推薦
在新竹的早晨可不能缺少一份美好的早午餐！睡到自然醒還是可以吃好好！
TOP 8 / 李克承博士故居A-moom
新竹市/東區
日式古建築隱匿在城市中宛如小秘境般，入內用餐要脫鞋穿襪哦！必點可愛100%山形吐司，有五種鹹甜口味，一份可任選兩種呦！手作吐司的外皮酥脆，一口咬下便嚐得到內部綿密鬆軟的口感！季節水果三明治也是這裡的必點品項！
TOP 7 / Mr.Moon月亮先生咖啡館
新竹縣/竹北市
頂級早午餐含有每日湯品、烤雞腿、德式香腸、吐司、炒蛋、沙拉、炸物，以及餐前豆漿跟副餐飲料！豆漿喝起來很滑順，奶油濃湯濃郁順口！烤雞腿的皮很酥脆，肉也不會過柴！整體來說是很豐富的一頓早午餐！（MENU美食誌林佳俞提供）
TOP 6 / 佬法室早午餐
新竹市/東區
TOP 5 / 小稻甜 Cafe
新竹市/北區
唐揚雞鬆餅是他們家的招牌，唐揚雞多汁不乾柴，鬆餅旁附上蜂蜜，想吃甜的還是鹹的口味可以自己搭！此外還有沙拉、主菜、歐姆蛋！燻雞蛋捲裡的份量也給的很足夠，男生也能吃的很滿足！（MENU美食誌強生隨便吃提供）
TOP 4 / Hidden off
新竹市/北區
隱藏在巷弄裡的咖啡店，白色系與木頭裝潢給人溫柔的氛圍。很適合睡到下午來吃點輕食，再來塊蛋糕！軟法麵包蛋沙拉的蛋沙拉口味很溫和，搭配一旁沙拉清爽加分！必點的微笑捲毛戚風蛋糕，光是用看的就非常療癒！（MENU美食誌大嬸愛美食提供）
TOP 3 / 二十四分之一早午餐
新竹縣/竹北市
TOP 2 / Mountain House 山房
新竹市/東區
吐司控的天堂在這裡，販售各式各樣的甜口味吐司跟鹹口味三明治、可頌！甜口味的吐司抹醬都抹得很厚，且口味有創意！若有選擇障礙也可以選擇雙醬呦！早餐漢堡肉山明治推薦給早餐一定要吃到肉的你！（MENU美食誌古哈哈提供）
TOP 1 / 微生 Float Dept.
新竹市/東區
在巨城附近的巷弄裡，是小有名氣的網美店。在網美店的外表下，食物卻不簡單！日式飯糰擄獲了許多人的胃，兩種口味的飯糰搭配三種漬物與溏心蛋，豪華套餐還有唐揚雞！乾咖哩跟煎餃也很多人點！（MENU美食誌MMJ提供）
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