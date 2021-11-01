大安森林公園落羽松添秋色 全聯致力於公園生態改善

秋意漸濃，落羽松隨著溫度遞減而由綠轉為黃、褐紅色，每年11月到隔年2月，是欣賞落羽松如油畫般唯美景緻的最佳時機，而今年秋冬，台北市新增一處可遊賞落羽松景觀的好去處，由全聯「大安森林公園之友基金會」進行整建、改善大安森林公園內大生態池水質後打造的落羽松步道全新啟用，沿著新設的高架木棧道景觀台漫步，不但可欣賞不同角度的落羽松風情，還可飽覽園內植栽生態、鳥類姿態的自然之美。

「大安森林公園之友基金會」執行長楊平世表示，落羽松濕地步道計畫源起於2014年基金會成立、認養大安森林公園初始時，基金會董事長林敏雄提出串連公園內樹木、打造林蔭步道的構想，然而一直未落實，直到大生態池水質改善後，才進一步提出落羽松濕地步道景觀工程計畫，在大生態池畔補植四季不同風貌的落羽松，並擴大賞鳥平台，希望提供民眾觀賞鳥類生態的舒適環境，以及被落羽松濕地森林環抱的都會幸福感。

開放後的木棧道上，常有生態觀察紀錄的愛好者拿著相機靜候、捕捉精采一瞬間；不時也可聽到小朋友開心的與家人分享鳥兒棲息、覓食、整羽、展翅、烏龜曬太陽等驚喜。而為了讓行動不便的人士也可觀賞公園美景、自然生態，也貼心規畫無障礙緩坡動線，並設置夜燈照明營造日夜景觀不同的氛圍。

「從林蔭大道、落羽松濕地步道到台灣兩棲類生態區域營造，從螢火蟲復育、樹木健檢、生態驅蚊到水圳重整，每項改建計畫都具有公園生態營造意義」，執行長楊平世表示，「大安森林公園之友基金會」成立以來即致力於植物、生態的改善，同時也建立完善的志工系統並推動環境教育，以「打造台灣的紐約中央公園」為願景，明年計畫將整建大生態池西側及擴增賞鳥平台、打造台北的莫內花園，同時規畫並落實生態廁所的理念。